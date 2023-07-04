Чеська RegioJet планує пряме залізничне сполучення між Києвом, Берліном і Ганновером — Finance.ua

Чеська RegioJet планує пряме залізничне сполучення між Києвом, Берліном і Ганновером Сьогодні 08:33 — Фондовий ринок

Чеська RegioJet планує пряме залізничне сполучення між Києвом, Берліном і Ганновером

Найбільший у Центральній Європі приватний залізничний перевізник, чеська RegioJet, планує у співпраці з «Укрзалізницею» запустити прямі рейси Київ — Берлін і Київ — Ганновер у 2024-му.

Про це в інтервʼю Forbes розповів засновник RegioJet Радім Янчура.

«У 2024-му плануємо в партнерстві з „Укрзалізницею“ запустити рейси Київ — Берлін, а також Київ — Ганновер через Лейпциг і Дрезден», — каже Янчура.

Поїзд із Києва до Берліну курсував до 2012-го. Але німецька залізниця, за словами Янчури, виставила УЗ комерційні умови, які збільшили вартість проїзду поїзда територією Німеччини. Це зробило маршрут збитковим, і рейс був закритий.

Зараз потяг RegioJet приїздить до польського Перемишля, де пасажири пересідають з поїзда «Укрзалізниці». Щоденне завантаження — від 300 до 500 пасажирів.

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У планах RegioJet на 2023 рік — додати ще один потяг і збільшити завантаженість до 800 пасажирів. Компанія планує запустити новий рейс Прага — Чоп та отримати можливість заїзду власних поїздів до станції Мостиська-2 у Львівській області.

Також у планах — інвестувати в українську залізницю — електрифікувати ділянку Чоп — Мукачево та побудувати пасажирську платформу й пішохідний міст на станції Мостиська-2.

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Компанія робить ставку на жителів малих міст, а не на населення великих міст з добре розвиненими аеропортами.

«Для жителів невеликих населених пунктів може бути набагато вигідніше і простіше сісти на поїзд і за день приїхати в Прагу, ніж спочатку їхати в Київ, а звідти летіти літаком», — каже Янчура.

Довідка Finance.ua:

RegioJet — це другий за величиною автобусний перевізник у Європі після Flixbus та найбільший приватний залізничний пасажирський перевізник у Центральній Європі. Компанія має ліцензії на роботу в Чехії, Словаччині, Німеччині, Австрії і Польщі. Торік RegioJet перевіз 11 млн пасажирів.

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