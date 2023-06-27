«Укрзалізниця» призначає додатковий поїзд за найпопулярнішим внутрішнім маршрутом — Finance.ua

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«Укрзалізниця» призначає додатковий поїзд за найпопулярнішим внутрішнім маршрутом

Фондовий ринок
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«Укрзалізниця» призначає додатковий поїзд за найпопулярнішим внутрішнім маршрутом
«Укрзалізниця» призначає додатковий поїзд за найпопулярнішим внутрішнім маршрутом
Реагуючи на попит пасажирів, Укрзалізниця призначає додатковий поїзд № 191/192 за найпопулярнішим внутрішнім маршрутом: Київ — Львів.
Про це повідомила компанія.
Поїзд зручно відправлятиметься зі столиці у найбільш «пікові» дати: 30 червня, 1, 2, 8 та 15 липня зранку, о 07:05, і прибуватиме до Львова вже о 14:49. Зворотно, зі Львова, поїзд виїжджатиме 30 червня, 1, 2, 8 та 15 липня о 14:37 і прибуватиме до столиці о 22:27.
Поїзд буде сформований з нових вагонів виробництва Крюківського вагонобудівного заводу, з кондиціонуванням, кнопкою виклику провідника та сигналізацією всередині купе.
Крім того, для пасажирів з Дніпра, Запоріжжя та Харкова цей поїзд — зручна пересадочна опція, щоб дістатись Львова швидко та зручно: в напрямку Львова пересісти на поїзд № 191/192 можна з поїздів № 79 Дніпро — Київ, № 38 Запоріжжя — Київ та № 63 Харків — Київ (час очікування пересадки не перевищить півтори години у всіх випадках).
Так само — в зворотному напрямку: здійснити пересадку з поїзда № 192/191 можна на поїзди № 64 Київ — Харків та № 80 Київ — Дніпро (час на пересадку в обох випадках не перевищить 47 хвилин). Квитки на всі рейси вже доступні в застосунку Укрзалізниці, в чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів.
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За матеріалами:
Finance.ua
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