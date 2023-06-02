Укрзалізниця та Мінцифри тестують інтернет від Starlink в потягах — Finance.ua

Укрзалізниця та Мінцифри тестують інтернет від Starlink в потягах Сьогодні 09:35 — Технології&Авто

Укрзалізниця та Мінцифри тестують інтернет від Starlink в потягах

В Україні активно працюють з використанням можливостей Starlink в тому числі серед цивільної інфраструктури. Зокрема — у потягах. Пілот прямо зараз тестують «Укрзалізниця» разом з Мінцифрою.

Раніше Starlink використовували на вокзалах як резервний, а подекуди основний канал звʼязку (наприклад, у Херсоні).

Всього на вокзалах України використовується до 50 терміналів.

Окремим напрямком роботи є забезпечення мережею потягів, що курсують Україною. Не секрет, що часто маршрутами слідування мережі практично немає, або ж відсутній LTE. Термінали Starlink використають, щоб вирішити цю проблему.

Прямо зараз Україною їздить тестовий потяг класу Інтерсіті+, де використовується кілька десятків терміналів. Цей потяг не має сталого маршруту (Київ-Харків чи Львів-Київ), тому назвати його не можуть: потяг курсує всією Україною, щоб тест був максимально повний. Також термінали використовуються на потягах, що виконують дипломатичні рейси. Всього задіяно 40 терміналів.

При цьому «Укрзалізниця» та Мінцифри мають на меті до кінця року обладнати 16 поїздів категорії Інтерсіті+ доступом до мережі супутникового інтернету. Коли це трапиться — поки невідомо, оскільки система потребує якісного тестування. Поки представники обох команд поділились проміжними результатами тестів:

Найкращий результат досягається за рахунок комбінованої моделі старлінк та мереж LTE.

Таке поєднання забезпечує рівень наявності мережі 97% протягом всього шляху.

На один поїзд плануємо встановлювати 4 термінали старлінк, 10 сім-карт та по 2 точки доступу у кожному вагоні Інтерсіті+

Це дозволяє тримати швидкість на рівні 500 мб/сек. Доля розподілу трафіку старлінк 60%, LTE 40%.

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Про необхідність наявності Wi-Fi говорять практично всі пасажири (99%), активно підключенням до мережі користується 60%, більшість використовує їх для соціальних мереж, свідчить опитування у застосунку Укрзалізниці.

Чому це важливо? Доступність до мережі — постійна проблема української транспортної інфраструктури. Спочатку 3G, а потім LTE у київському метро запускали ледь не з початку будівництва цього самого метро, а питання доступності часто хоча б якогось звʼязку у потягах не один раз підіймалось на всіх рівнях. Якщо ідея з Starlink спрацює, а згідно з інсайдами, все працює більш ніж добре, у потягах буде повноцінний інтернет. Це важливо, оскільки у пасажирів буде доступ не лише до сервісів, що забезпечують дозвілля, але й до робочих інструментів.

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