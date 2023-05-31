В Україні було пошкоджено чверть інтернет-мереж: в Мінцифри назвали суму для відновлення — Finance.ua

В Україні було пошкоджено чверть інтернет-мереж: в Мінцифри назвали суму для відновлення Сьогодні 19:30 — Казна та Політика

В Україні було пошкоджено чверть інтернет-мереж: в Мінцифри назвали суму для відновлення

З початку повномасштабної війни в Україні було пошкоджено четверту частину всіх інтернет-мереж — близько 3000 базових станцій. Трохи більше половини з них, 1800, вже поновили роботу, забезпечуючи зв’язок для 500 населених пунктів.

Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону.

«За оцінкою Світового банку потрібно понад $2,2 млрд, щоб відновити повноцінну інфраструктуру і повернути телеком-галузь до довоєнного стану. Наразі команда Мінцифри працює над проектами, аби швидше відновлювати інтернет-мережі в прифронтових містах та повертати зв’язок на деокуповані території», — сказав Федоров.

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Він додав, що оперативно повернути зв’язок допомагають термінали Starlink, яких в Україні налічується понад 42 тис.

Нагадаємо, раніше в «Укртелекомі» оцінили збитки від втрати активів на тимчасово окупованих територіях у 600 млн грн. При цьому загальні наслідки війни для компанії склали 2 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УБР За матеріалами:

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