Укрзалізниця запустила тестовий моніторинг та автовикуп квитків — Finance.ua

Укрзалізниця запустила тестовий моніторинг та автовикуп квитків Сьогодні 17:40 — Особисті фінанси

Укрзалізниця запустила тестовий моніторинг та автовикуп квитків

АТ «Укрзалізниця» запускає бета-тестування моніторингу квитків з можливістю автовикупу на поїзди внутрішнього сполучення.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Тепер для користувачів, авторизованих через Дія.Підпис, в режимі тестування доступний моніторинг двох типів:

моніторинг на поїзди, які вже у продажу (з можливістю відстежувати наявність конкретних місць);

моніторинг на напрямки (з можливістю відстежувати появу в продажі поїздів між обраними містами).

У випадку моніторингу конкретного поїзда також можливо увімкнути функцію автоматичної купівлі квитків.

Для цього треба внести дані пасажирів та оплатити замовлення: при активації функції одразу відбуватиметься зняття коштів, а у випадку, якщо моніторинг буде скасований або потрібні квитки не знайдуться, кошти повернуться на картку автоматично.

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Коли необхідні квитки будуть знайдені, користувачі отримуватимуть пуш-сповіщення у застосунку (треба перевірити, чи вони увімкнені в налаштуваннях вашого профілю). Якщо активована функція автовикупу, то користувачам приходитиме пуш-сповіщення про вже викуплені квитки.

Компанія закликає долучатись до тестування функції. Завантажити тестовий застосунок можна за цими посиланнями: для iOS ; для Android

«При використанні тестового застосунку будуть зніматись реальні кошти, а квитки, придбані в режимі тестування, будуть дійсними для поїздок — тож радимо не створювати безлічі моніторингів з автовикупом, якщо ви не плануєте бути пасажиром одночасно десятків рейсів. Якщо під час тестування щось пішло не так — одразу повідомляйте нам через „Зворотний звʼязок“ в застосунку. Обирайте тему „Відстежування вільних місць“ — це дозволить нам консолідувати всі зауваження та відповідати швидше», — попередили в Укрзалізниці.

Нагадаємо, раніше «Укрзалізниця» запустила програму лояльності для пасажирів під назвою «Залізні друзі».

Кожен кілометр подорожі перетвориться на бали від Укрзалізниці, які можна накопичувати та отримувати за це приємні подарунки.

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