Укрзалізниця повідомила, чи підвищуватиме цьогоріч тарифи на перевезення — Finance.ua
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Укрзалізниця повідомила, чи підвищуватиме цьогоріч тарифи на перевезення

Фондовий ринок
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Укрзалізниця повідомила, чи підвищуватиме цьогоріч тарифи на перевезення
Укрзалізниця повідомила, чи підвищуватиме цьогоріч тарифи на перевезення
Тарифи на внутрішні пасажирські та вантажні перевезення Укрзалізницею не підвищуватимуться.
Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.
«У фінансовому плані Укрзалізниці на цей рік не закладено підвищення тарифів на перевезення. Ні на пасажирські, ні на вантажні», — сказав Лященко.
Він підкреслив, що йдеться саме про внутрішні перевезення. Щодо закордонних, то тут діє спільне з міжнародними партнерами ціноутворення.
«По закордонних — залежить не тільки від нас. Тому я не можу сказати стовідсотково, що зростання не буде. Проте якщо і буде, то точно незначне», — додав очільник УЗ.
АТ «Укрзалізниця» з 2 березня 2024 року запустить новий поїзд № 295/296 Харків — Дніпро, який курсуватиме вночі.
За матеріалами:
Укрінформ
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