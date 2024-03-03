Укрзалізниця повідомила, чи підвищуватиме цьогоріч тарифи на перевезення — Finance.ua

Укрзалізниця повідомила, чи підвищуватиме цьогоріч тарифи на перевезення Сьогодні 10:32 — Фондовий ринок

Укрзалізниця повідомила, чи підвищуватиме цьогоріч тарифи на перевезення

Тарифи на внутрішні пасажирські та вантажні перевезення Укрзалізницею не підвищуватимуться.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

«У фінансовому плані Укрзалізниці на цей рік не закладено підвищення тарифів на перевезення. Ні на пасажирські, ні на вантажні», — сказав Лященко.

Він підкреслив, що йдеться саме про внутрішні перевезення. Щодо закордонних, то тут діє спільне з міжнародними партнерами ціноутворення.

«По закордонних — залежить не тільки від нас. Тому я не можу сказати стовідсотково, що зростання не буде. Проте якщо і буде, то точно незначне», — додав очільник УЗ.

АТ «Укрзалізниця» з 2 березня 2024 року запустить новий поїзд № 295/296 Харків — Дніпро, який курсуватиме вночі.

Укрінформ За матеріалами:

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