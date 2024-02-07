«Укрзалізниця» запустила онлайн-сервіс претензійного повернення квитків: хто може скористатись — Finance.ua

«Укрзалізниця» запустила онлайн-сервіс претензійного повернення квитків: хто може скористатись Сьогодні 15:49 — Особисті фінанси

«Укрзалізниця» запустила онлайн-сервіс претензійного повернення квитків: хто може скористатись

Укрзалізниця продовжує розвивати онлайн-сервіси для зручності пасажирів.

Як повідомила пресслужба компанії, вони запускають онлайн-сервіс претензійного повернення квитків.

Як працюватиме

Щоб оформити претензійне повернення квитків (тобто коли повернення в режимі онлайн вже закрите або апріорі недоступне), не обовʼязково заповняти паперову заяву.

Укрзалізниця цифровізувала процес, тож тепер достатньо оформити електронну версію заяви.⠀

Як це зробити:

перейти за посиланням services.uz.gov.ua;

обрати вкладку «Претензійне повернення квитків»;

заповнити електронний бланк заяви, дотримуючись інструкцій на сайті;

підписати заяву за допомогою Дія.Підпис;

дочекатись результатів розгляду заяви.⠀

Час розгляду заяви залишається незмінним, а оформити її відтепер можна з будь-якої точки світу — достатньо мати Дія.Підпис та стабільний інтернет-звʼязок.⠀

Коли можна оформити

Оформлення претензійного повернення квитків можливе виключно за наявності відповідних відміток на квитках у таких випадках:

якщо пасажир не використав квиток через хворобу або нещасний випадок та повертає квитки пізніше, ніж за годину після відправлення поїзда;

якщо пасажир проїхав тільки частину дороги, не використавши квиток повністю;

якщо пасажир повертає невикористані квитки, сплачені банківською карткою в касі, з формуванням акту про повернення;

якщо пасажир повертає невикористані квитки, придбані в Україні, але здані за кордоном;

якщо пасажир повертає групове замовлення (повністю або частково);

якщо пасажир повертає квитки за поїздку, скасовану з вини залізниці;

якщо пасажир був переведений у вагон нижчої категорії, ніж зазначено в його квитку, і прагне отримати різницю у вартості квитка.⠀

Також компнаія повідомила, що ще допрацьовується сервіс, тож повернення паперових квитків, придбаних у касі, стане доступним пізніше.

Раніше «Укрзалізниця» запустила програму лояльності для пасажирів під назвою «Залізні друзі». Учасники програми можуть накопичувати бали і отримувати подарунки. «Обіймашки» — це бали, які накопичує кожен учасник програми за кілометри залізничних подорожей.

Довідка Finance.ua:

«Укрзалізниця» повідомила про запуск другого маршруту Dnipro City Express. Невдовзі до роботи стає модернізований ЕПЛ2Т — електропоїзд виробництва 2006 р. (Луганськтепловоз). Це вже третій електропоїзд постійного струму для потреб Придніпровської залізниці, який на початку 2024 р. модернізували на потужностях «Укрзалізниці»;

опції в електропоїзді: потяг має пандуси, місця для проїзду людей з інвалідністю, інклюзивні вбиральні, навігацію шрифтом Брайля, кріплення і локації для велосипедів, порти Type-C та USB для зарядки гаджетів.⠀

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