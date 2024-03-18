Де купити квитки до Австрії: Укрзалізниця розпочала продаж квитків онлайн на поїзди — Finance.ua

Де купити квитки до Австрії: Укрзалізниця розпочала продаж квитків онлайн на поїзди Сьогодні 13:34 — Особисті фінанси

Де купити квитки до Австрії: Укрзалізниця розпочала продаж квитків онлайн на поїзди

З 18 березня розпочато продаж квитків онлайн на поїзди, що прямують у сполученні Україна — Австрія.

Про це повідомила «Укрзалізниця».

Квитки Київ — Відень. Відтепер квитки будуть доступні лише онлайн у мобільному застосунку Укрзалізниці з верифікацією акаунту через Дію.Підпис.

Чоп — Відень: онлайн у мобільному застосунку Укрзалізниці та у міжнародних квиткових касах вокзалів.

Як вказали в повідомленні, на наступному етапі стануть доступними онлайн також квитки у сполученні Україна — Угорщина на поїзди, що прямують територією Угорщини транзитом у Австрію, тобто Київ — Будапешт — Відень та Чоп — Будапешт — Відень.

Прямі сполучення Україна — Угорщина (Мукачево — Дебрецен, Мукачево — Будапешт, Чоп — Захонь) з’являться в застосунку трохи пізніше.

Нагадаємо, новий прямий поїзд № 143/146 Відень — Чоп — Відень має зручні стиковки з нічними поїздами з Києва, Луцька та Рівного, а з Чопа до Відня прямує складом зі зручних сидячих вагонів з Wi-Fi.

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