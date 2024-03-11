Укрзалізниця анонсувала онлайн-продаж квитків до Австрії та Угорщини — Finance.ua

Укрзалізниця анонсувала онлайн-продаж квитків до Австрії та Угорщини Сьогодні 17:39 — Особисті фінанси

Укрзалізниця анонсувала онлайн-продаж квитків до Австрії та Угорщини

З понеділка, 18 березня, Укрзалізниця розпочинає онлайн-продаж квитків до Австрії та Угорщини.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Перший етап

«18 березня розпочинається продаж квитків до Австрії та Угорщини в онлайн-режимі. На першому етапі онлайн-квитки будуть доступні у сполученні Україна — Австрія та зворотно», — сказано в повідомленні.

Придбати квитки можна буде через застосунок Укрзалізниці, а для прямого поїзда Київ — Відень знадобиться верифікація акаунту через Дію.Підпис.

Другий етап

На другому етапі стануть доступними онлайн також квитки у сполученні Україна — Угорщина на поїзди, що прямують в Австрію транзитом через Угорщину, тобто Київ — Будапешт — Відень та Чоп — Будапешт — Відень. Прямі сполучення Україна — Угорщина (Мукачево — Дебрецен, Мукачево — Будапешт, Чоп — Захонь) з’являться в застосунку трохи пізніше.

Продаж квитків

Для приготувань до продажу квитків онлайн Укрзалізниця з 12 березня тимчасово призупинить продаж квитків через каси на прямий поїзд Київ — Відень — Київ на дати відправлень, починаючи з 18 березня. Обмеження триватиме безпосередньо до відкриття онлайн-продажів. Тобто 18 березня продаж квитків відновиться на повну глибину продажів (20 діб) вже в онлайні.

Тимчасове обмеження не торкнеться поїзда Чоп — Відень — Чоп. Станом на зараз, квитки на поїзд Чоп — Відень та зворотно доступні фактично на всі дати.

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В Укрзалізниці нагадали, що новий прямий поїзд № 143/146 Відень — Чоп — Відень має зручні стиковки з нічними поїздами з Києва, Луцька та Рівного, а з Чопа до Відня прямує складом зі зручних сидячих вагонів з Wi-Fi.

Нагадаємо, раніше «Укрзалізниця» запустила бета-тестування моніторингу квитків з можливістю автовикупу на поїзди внутрішнього сполучення. Тепер для користувачів, авторизованих через Дія.Підпис, в режимі тестування доступний моніторинг двох типів.

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