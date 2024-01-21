Швидко купити: в «Укрзалізниці» назвали найбільш популярні способи придбання квитків — Finance.ua

Швидко купити: в «Укрзалізниці» назвали найбільш популярні способи придбання квитків Сьогодні 15:22 — Особисті фінанси

Швидко купити: в «Укрзалізниці» назвали найбільш популярні способи придбання квитків

За підсумками 2023-го року продаж квитків онлайн через сервіси «Укрзалізниці» та партнерів сягнув 84,6% станом на грудень 2023 року.

Про це пише «Укрзалізниця».

Доля мобільного застосунку протягом року постійно зростала — за підсумками року зафіксовано підвищення на 23,2% до рівня 37,9%.

Минулого року «Укрзалізниця» запустила:

сервіс онлайн-замовлень квитків для військовослужбовців (доступно за посиланням services.uz.gov.ua/military);

сервіс онлайн-замовлень спецвагона для людей з інвалідністю (доступно за посиланням services.uz.gov.ua/special-carriage);

інтеграцію мобільного застосунку з Дією для швидкого повернення квитків та придбання квитків на міжнародні напрямки;

програму лояльності Укрзалізниці «Залізні друзі» та внесли багато інших доопрацювань — від запуску продажу квитків з пересадкою до можливості обрати «жіноче купе» при придбанні квитків через застосунок.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» анонсувала запуск модернізованих електричок. АТ «Укрзалізниця» в грудні 2023 року має намір почати оновлювати приміське сполучення у Дніпрі - там запустять перший із маршрутів системи Dnipro City Express.

Раніше повідомлялося, що на 2024 рік «Укрзалізниця» призначила 14 нових рейсів: 11 внутрішніх і 3 міжнародні. Крім того, перевізник покращив 19 рейсів по Україні та за кордон, а також призначив нові сполучення для регіонів.

Довідка Finance.ua:

«Укрзалізниця» запустила програму лояльності для пасажирів під назвою «Залізні друзі». Учасники програми можуть накопичувати бали і отримувати подарунки. Про це повідомляєпресслужба перевізника.

«Відтепер для тих, хто регулярно обирає саме залізницю для своїх подорожей, ми започаткували програму „Залізні друзі“: кожен кілометр подорожі перетвориться на „обіймашки“ від Укрзалізниці, які можна накопичувати та отримувати за це приємні подарунки», — сказано в повідомленні.

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