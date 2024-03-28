«Укрзалізниця» виділить понад 2,7 млрд грн на розвиток пасажирського сектору в 2024 році — Finance.ua
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«Укрзалізниця» виділить понад 2,7 млрд грн на розвиток пасажирського сектору в 2024 році

Казна та Політика
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«Укрзалізниця» виділить понад 2,7 млрд грн на розвиток пасажирського сектору в 2024 році
«Укрзалізниця» виділить понад 2,7 млрд грн на розвиток пасажирського сектору в 2024 році
АТ «Укрзалізниця» затвердила виділення понад 2,7 мільярдів гривень у 2024 році на розвиток пасажирського господарства та покращення клієнтського сервісу.
Про це розповів член правління, директор філії «Пасажирська компанія» Олександр Перцовський, повідомила пресслужба УЗ.
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За його словами, з цієї суми планується витратити 695 мільйонів гривень на матеріали, 1,05 мільярда гривень — на запчастини, 417 мільйонів — на обладнання, 542 мільйони — на паливо та 34 мільйони — на оливи та мастила.
«На 2024 рік це вже затверджена сума, але ми працюємо над затвердженням значної додаткової програми капітальних інвестицій, тому загальна сума закупівель зростатиме», — наголосив Перцовський.
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Він зазначив, що інвестиції спрямовуватимуться на конкретні довгострокові програми, серед яких — модернізація пасажирських вагонів, перехід на нові стандарти екіпірування, покращення умов праці.
Згідно з повідомленням, новими проектами 2024 року стануть ініціативи з оновлення рухомого складу, капітальний ремонт критичного обладнання, оновлення пральних комплексів тощо.
За матеріалами:
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