Укрзалізниця почала онлайн-продаж квитків до Угорщини — Finance.ua

Укрзалізниця почала онлайн-продаж квитків до Угорщини Сьогодні 15:15 — Особисті фінанси

Укрзалізниця почала онлайн-продаж квитків до Угорщини

Як повідомила Укрзалізниця, відсьогодні стартує другий етап впровадження продажу квитків онлайн до Угорщини.

Про це написала компанія.

Новий прямий поїзд № 143/146 Чоп — Будапешт — Відень, який має зручні стиковки з нічними поїздами з Києва, Луцька та Рівного, а з Чопа до Відня прямує складом зі зручних сидячих вагонів з Wi-Fi, вже доступний у застосунку Укрзалізниці.

Мова йде про квитки до всіх станцій як Угорщини (починаючи з дати відправлення 17 квітня), так і Австрії.

Прямі сполучення Україна — Угорщина (Мукачево — Дебрецен, Мукачево — Будапешт, Чоп — Захонь) з’являться в застосунку трохи пізніше. Ми напишемо про це окремо.

Нагадаємо, що з 18 березня продаж квитків на прямі безпересадкові вагони Київ — Відень доступні лише онлайн у мобільному застосунку Укрзалізниці з верифікацією акаунту через Дія.Підпис.

Довідка Finance.ua:

АТ «Укрзалізниця» запускає бета-тестування моніторингу квитків з можливістю автовикупу на поїзди внутрішнього сполучення. Про це повідомилапресслужба компанії.Тепер для користувачів, авторизованих через Дія.Підпис, в режимі тестування доступний моніторинг двох типів:

моніторинг на поїзди, які вже у продажу (з можливістю відстежувати наявність конкретних місць);

моніторинг на напрямки (з можливістю відстежувати появу в продажі поїздів між обраними містами).

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