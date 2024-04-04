Укрзалізниця почала онлайн-продаж квитків до Угорщини — Finance.ua
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Укрзалізниця почала онлайн-продаж квитків до Угорщини

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Укрзалізниця почала онлайн-продаж квитків до Угорщини
Укрзалізниця почала онлайн-продаж квитків до Угорщини
Як повідомила Укрзалізниця, відсьогодні стартує другий етап впровадження продажу квитків онлайн до Угорщини.
Про це написала компанія.
Новий прямий поїзд № 143/146 Чоп — Будапешт — Відень, який має зручні стиковки з нічними поїздами з Києва, Луцька та Рівного, а з Чопа до Відня прямує складом зі зручних сидячих вагонів з Wi-Fi, вже доступний у застосунку Укрзалізниці.
Мова йде про квитки до всіх станцій як Угорщини (починаючи з дати відправлення 17 квітня), так і Австрії.
Прямі сполучення Україна — Угорщина (Мукачево — Дебрецен, Мукачево — Будапешт, Чоп — Захонь) з’являться в застосунку трохи пізніше. Ми напишемо про це окремо.
Нагадаємо, що з 18 березня продаж квитків на прямі безпересадкові вагони Київ — Відень доступні лише онлайн у мобільному застосунку Укрзалізниці з верифікацією акаунту через Дія.Підпис.

Довідка Finance.ua:

  • АТ «Укрзалізниця» запускає бета-тестування моніторингу квитків з можливістю автовикупу на поїзди внутрішнього сполучення. Про це повідомилапресслужба компанії.Тепер для користувачів, авторизованих через Дія.Підпис, в режимі тестування доступний моніторинг двох типів:
  • моніторинг на поїзди, які вже у продажу (з можливістю відстежувати наявність конкретних місць);
  • моніторинг на напрямки (з можливістю відстежувати появу в продажі поїздів між обраними містами).
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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