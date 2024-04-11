Укрзалізниця запускає функцію моніторингу квитків — Finance.ua

Укрзалізниця запускає функцію моніторингу квитків Сьогодні 16:42 — Особисті фінанси

Укрзалізниця запускає функцію моніторингу квитків

УЗ повідомила про запуск функції моніторингу квитків з можливістю автовикупу для всіх користувачів у своєму застосунку

Про це компанія повідомила у своєму Telegram-каналі.

«Відтестували новий сервіс із 3225 користувачами, отримали близько 500 повідомлень із пропозиціями та виправленнями і відкриваємо доступ до сервісу для всіх користувачів застосунку», — наголошує команда перевізника.

Що відомо про нову функцію

Тепер для користувачів, авторизованих через Дія.Підпис, доступний моніторинг двох типів:

моніторинг на поїзди, які вже у продажу (з можливістю відстежувати наявність конкретних місць);

моніторинг на напрямки (з можливістю відстежувати появу в продажі поїздів між обраними містами).

Як працює автовикуп квитків

При використанні функції моніторингу певного поїзда можна також активувати автоматичну покупку квитків. Передбачається автоматичне введення даних пасажирів та оплата замовлення. При включенні функції кошти зніматимуться автоматично, а в разі скасування моніторингу або виявлення доступних квитків ці гроші повертатимуться автоматично.

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Коли необхідні квитки будуть знайдені, користувачі отримуватимуть пуш-сповіщення у застосунку (тож перевірте, чи вони увімкнені в налаштуваннях вашого профілю). Якщо активована функція автовикупу, то користувачам приходитиме пуш-сповіщення про вже викуплені квитки.

Моніторинг та автоматична купівля квитків недоступні для поїздів до/з Польщі (крім Інтерсіті+) та прямого поїзда Київ — Відень. Проте ви можете отримати сповіщення про відкриття продажу квитків на ці напрямки.

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