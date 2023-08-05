В Україні планують збудувати 3,3 тис. км євроколії — Finance.ua

В Україні планують збудувати 3,3 тис. км євроколії Сьогодні 04:44 — Казна та Політика

В Україні планують збудувати 3,3 тис. км євроколії

Для інтеграції до мережі європейських залізниць на території України можуть збудувати майже 3,3 тис. км євроколії.

Про це в інтерв'ю виданню «Дело» розповів член правління товариства Євген Шрамко.

Посадовець наголосив на тому, що розвиток євроколії на території України є одним зі стратегічних питань для Укрзалізниці.

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«На початку липня аналітичний підрозділ Jaspers опублікував результати досліджень, розроблених на замовлення Європейської комісії зі стратегічної інтеграції українських та молдовських залізничних мереж до Європейського простору. Укрзалізниця активно брала участь у підготовці цього дослідження. Ця стратегія передбачає будівництво приблизно 3,3 тис. км колій європейського стандарту на території України. Саме ці колії увійдуть у чотири європейські залізничні TEN-T коридори», — зауважив Євген Шрамко.

Для реалізації цих планів Укрзалізниця планує співпрацювати з основним європейським фондом з розвитку інфраструктури Connecting europe facility. З цим фондом Україна підписала угоду про асоціацію, що дає можливість отримання грантового фінансування до 50% вартості проєкту.

«Укрзалізниця вже почала співробітництво з фондом та отримала грантове фінансування проєктів розвитку залізничних переходів з країнами ЄС на суму 51 млн євро», — наголосив член правління товариства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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