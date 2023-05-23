Стало відомо, коли Укрзалізниця планує завершити проєкт будівництва євроколії між Польщею та Львовом — Finance.ua
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Стало відомо, коли Укрзалізниця планує завершити проєкт будівництва євроколії між Польщею та Львовом

Казна та Політика
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Стало відомо, коли Укрзалізниця планує завершити проєкт будівництва євроколії між Польщею та Львовом
Стало відомо, коли Укрзалізниця планує завершити проєкт будівництва євроколії між Польщею та Львовом
«Укрзалізниця» до кінця року завершить проєктування будівництва 1435-мм колії (євроколії) від державного кордону з Польщею до Львова на ділянці Мостиська-Скнилів.
Про це повідомив голова правління компанії Євген Лященко в коментарі «Інтерфакс-Україна».
«Плануємо завершити розробку проєктної документації будівництва колії завширшки 1435 мм (євроколії) від державного кордону з Польщею до Львова. Йдеться про будівництво ділянки Мостиська-Скнилів. Наразі вже маємо техніко-економічне обґрунтування. Плануємо завершити проєктування будівництва у 2023 році», — розповів Лященко.
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Він також додав, що реалізація цього проєкту надасть змогу організувати сполучення євроколією зі Львова до Кракова, Праги та Відня.
Нагадаємо, у квітні «Укрзалізниця» успішно завершила тестову поїздку потяга євроколією 1435 мм, який за кілька місяців дасть старт сполученню між Варшавою та Рава-Руською з пересадкою на Львів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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