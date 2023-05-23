Стало відомо, коли Укрзалізниця планує завершити проєкт будівництва євроколії між Польщею та Львовом — Finance.ua

Стало відомо, коли Укрзалізниця планує завершити проєкт будівництва євроколії між Польщею та Львовом
«Укрзалізниця» до кінця року завершить проєктування будівництва 1435-мм колії (євроколії) від державного кордону з Польщею до Львова на ділянці Мостиська-Скнилів.
Про це повідомив голова правління компанії Євген Лященко в коментарі «Інтерфакс-Україна».
«Плануємо завершити розробку проєктної документації будівництва колії завширшки 1435 мм (євроколії) від державного кордону з Польщею до Львова. Йдеться про будівництво ділянки Мостиська-Скнилів. Наразі вже маємо техніко-економічне обґрунтування. Плануємо завершити проєктування будівництва у 2023 році», — розповів Лященко.
Він також додав, що реалізація цього проєкту надасть змогу організувати сполучення євроколією зі Львова до Кракова, Праги та Відня.
Нагадаємо, у квітні «Укрзалізниця» успішно завершила тестову поїздку потяга євроколією 1435 мм, який за кілька місяців дасть старт сполученню між Варшавою та Рава-Руською з пересадкою на Львів.
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