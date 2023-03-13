Перша євроколія. З України запустять додаткові потяги до Варшави — Finance.ua

Перша євроколія. З України запустять додаткові потяги до Варшави
В Україні почали будувати першу європейську залізничну колію, щоб запустити прямі поїзди з українських міст до Варшави.
До кінця року планується продовжити євроколію від кордону до Львова, повідомляє ukrayina.pl.
Наразі будується ділянка залізниці європейського стандарту з шириною колії 1435 мм від польського села Гребенне до української Рави-Руської, пише польське видання Rzeczpospolita.
«До кінця 2023 року ми продовжимо цю ділянку до Львова по широкій колії, яка вже є. У майбутньому це створить можливість курсування прямих поїздів Варшава-Львів без пересадок і без заміни шасі», — розповів директор офісу міжнародних проектів «Укрзалізниці» Володимир Шемаєв.
Це допоможе розвантажити дороги та збільшити кількість поїздок потягами.
Згодом планується також побудувати нові шляхи з Кракова до Львова через польське село Медика та від Дорогуська через Ягодин до Ковеля.
Залізничні перевезення з Польщі чи Румунії в Україну могли б бути значно швидшими, без необхідності пересадки пасажирів і перевантаження вантажів на кордоні, якби не різниця в ширині колії.
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