Україна отримала 4 млрд євро від ЄС за рахунок російських активів Сьогодні 16:01

Україна отримала 4 млрд євро від ЄС за рахунок російських активів

У середу, 1 жовтня, Україна отримала транш від ЄС обсягом 4 млрд євро у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

«Європейський Союз із лютого 2022 року є найбільшим надавачем прямої бюджетної допомоги Україні — 62,5 млрд євро. Кошти ERA стали важливим інструментом забезпечення бюджетних потреб у 2025 році. Подальше використання заморожених активів рф для потреб України залишається на порядку денному зустрічей з європейськими колегами», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

«Транш забезпечений коштом надходжень від заморожених активів Центрального банку росії у Європейському Союзі і є для нас важливим сигналом про рішучість Європи зміцнювати обороноздатність України та надавати довгострокову підтримку. Ці кошти — це тисячі врятованих життів, відновлені міста та невідворотний європейський шлях України», — додала прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

На що підуть гроші

Кошти спрямують на пріоритетні видатки держбюджету у соціальній сфері, для потреб оборони та на відновлення країни.

Загальний обсяг допомоги

Від початку дії механізму Мінфін вже залучив від ЄС 14 млрд євро з передбачених 18,1 млрд євро. Решту коштів очікують отримати до кінця 2025 року.

Механізм країн-членів G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) обсягом до $50 млрд передбачає спрямування Україні кредиту, який погашається за рахунок прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів.

У 2024−2025 роках країни G7 та ЄС вже надали Україні майже $28 млрд фінансування в рамках ERA.

Нагадаємо, Європейський Союз розглядає можливість надання Україні так званого «репараційного кредиту» до 130 мільярдів євро. Остаточна сума буде визначена після оцінки потреб у фінансуванні України на 2026−2027 роки, яку проведе Міжнародний валютний фонд.

