SkyUp розпродає авіаквитки з/до Кишинева від €20 в один бік Сьогодні 11:12

Авіакомпанія SkyUp Airlines оголосила спеціальну акцію на всі рейси з і до Кишинева — квитки можна придбати від 20 євро в один бік.

Про це йдеться у повідомленні авіаперевізника.

Умови акції

Період продажу: 20−22 жовтня 2025 року

Період подорожей: до 31 березня 2026 року

Напрямки: усі рейси SkyUp з і до Кишинева

Ціна: від 20 євро в один бік

Куди можна полетіти

У межах промо доступні перельоти до міст таких країн:

Іспанії,

Франції,

Греції,

Грузії,

Німеччини,

Португалії,

Кіпру,

інших популярних напрямків.

Вартість квитків на рейс Кишинів — Афіни (Греція)

Повний список можна знайти на сайті skyup.aero

Чому це зручно

Кишинів залишається одним із найзручніших авіахабів для українців, адже звідти легко дістатися багатьох європейських міст. А осінньо-зимовий сезон — слушний час для подорожей, коли на курортах менше туристів і нижчі ціни.

Раніше Finance.ua повідомляв , з яких українських міст сьогодні можна дістатися до ЄС без пересадок і скільки коштують такі квитки.

