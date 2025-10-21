SkyUp розпродає авіаквитки з/до Кишинева від €20 в один бік
Авіакомпанія SkyUp Airlines оголосила спеціальну акцію на всі рейси з і до Кишинева — квитки можна придбати від 20 євро в один бік.
Про це йдеться у повідомленні авіаперевізника.
Умови акції
- Період продажу: 20−22 жовтня 2025 року
- Період подорожей: до 31 березня 2026 року
- Напрямки: усі рейси SkyUp з і до Кишинева
- Ціна: від 20 євро в один бік
Куди можна полетіти
У межах промо доступні перельоти до міст таких країн:
- Іспанії,
- Франції,
- Греції,
- Грузії,
- Німеччини,
- Португалії,
- Кіпру,
- інших популярних напрямків.
Повний список можна знайти на сайті skyup.aero.
Чому це зручно
Кишинів залишається одним із найзручніших авіахабів для українців, адже звідти легко дістатися багатьох європейських міст. А осінньо-зимовий сезон — слушний час для подорожей, коли на курортах менше туристів і нижчі ціни.
Раніше Finance.ua повідомляв, з яких українських міст сьогодні можна дістатися до ЄС без пересадок і скільки коштують такі квитки.
