SkyUp розпродає авіаквитки з/до Кишинева від €20 в один бік

Авіакомпанія SkyUp Airlines оголосила спеціальну акцію на всі рейси з і до Кишинева — квитки можна придбати від 20 євро в один бік.
Про це йдеться у повідомленні авіаперевізника.

Умови акції

  • Період продажу: 20−22 жовтня 2025 року
  • Період подорожей: до 31 березня 2026 року
  • Напрямки: усі рейси SkyUp з і до Кишинева
  • Ціна: від 20 євро в один бік

Куди можна полетіти

У межах промо доступні перельоти до міст таких країн:
  • Іспанії,
  • Франції,
  • Греції,
  • Грузії,
  • Німеччини,
  • Португалії,
  • Кіпру,
  • інших популярних напрямків.
Вартість квитків на рейс Кишинів — Афіни (Греція)
Повний список можна знайти на сайті skyup.aero.

Чому це зручно

Кишинів залишається одним із найзручніших авіахабів для українців, адже звідти легко дістатися багатьох європейських міст. А осінньо-зимовий сезон — слушний час для подорожей, коли на курортах менше туристів і нижчі ціни.
Раніше Finance.ua повідомляв, з яких українських міст сьогодні можна дістатися до ЄС без пересадок і скільки коштують такі квитки.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
