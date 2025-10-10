Куди з України можна доїхати потягом без пересадки: маршрути та ціни на квитки Сьогодні 09:11

Куди з України можна доїхати потягом без пересадки: маршрути та ціни на квитки

В умовах війни залізничне сполучення з Європою стало ключовим транспортним напрямом для мільйонів українців. Тож прямі рейси без пересадок — це не лише зручність, а й можливість швидко дістатися до ЄС.

Журналісти з’ясували, з яких українських міст сьогодні можна дістатися до ЄС без пересадок і скільки коштують такі квитки.

Київ: поїзди до Польщі, Угорщини, Австрії, Молдови, Румунії

Новий поїзд Київ — Бухарест відправиться о 06:30 вже цієї п’ятниці, 10 жовтня, і прибуде до Бухареста о 06:47 наступного дня. У зворотному напрямку він їхатиме зі столиці Румунії Бухареста о 19:10, до Києва о 19:41 наступного дня. Вартість квитка у купейному вагоні складе 3960 грн.

Також з Києва курсують поїзди до Польщі, Угорщини, Австрії та Молдови. Зокрема, купейний квиток зі столиці України до Варшави коштуватиме приблизно 5300 грн, до Хелму — майже 2900 грн, до Перемишля — 2500 грн. Вартість квитка 1 класу у поїздах Інтерсіті+ до Перемишля складе близько 2900 грн.

З Києва до Будапешта купейний квиток обійдеться майже у 3900 грн, до Відня — близько 4500 грн, до Кишинева — 3400 грн.

Львів: поїзди до Польщі, Угорщини, Австрії

Зі Львова також можна доїхати до польського міста Перемишль, купейний квиток коштуватиме майже 900 грн, а 1 класу у поїзді Інтерсіті+ - близько 1200 грн. Дістатися зі Львова можна і до столиці Угорщини Будапешту, купейний квиток обійдеться приблизно у 2800 грн. До столиці Австрії Відня зі Львова можна доїхати в купе, придбавши квиток вартістю приблизно 3600 грн.

Харків, Дніпро, Одеса: поїзди до Польщі

З Харкова та Дніпра курсують потяги до двох польських міст — Хелм та Перемишль. Вартість купейного квитка з Харкова — близько 3600 та 3200 гривень відповідно, з Дніпра — 3800 та 3200 грн відповідно. З Одеси також є можливість дістатися до польського міста Перемишль, вартість квитка у купейному вагоні складе майже 2700 грн.

Читайте також «Укрзалізниця» планує прокласти євроколію до деяких міст

Мукачево, Ужгород: поїзди до Угорщини, Австрії, Словаччини

З Мукачева до столиці Угорщини Будапешту можна дістатися у вагоні купе за ціною квитка близько 2000 грн. До столиці Австрії Відня купейний квиток обійдеться майже у 3000 грн. До словацького міста Кошице можна доїхати за 700 грн у вагоні другого класу.

З Ужгорода до Будапешту купейний квиток коштуватиме приблизно 1900 грн, до Відня — до 3600 грн. До столиці Словаччини Братислави квиток у вагоні другого класу з Ужгорода обійдеться майже у 2300 грн, до міста Кошице — 700 грн.

Слово і Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.