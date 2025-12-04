Села в Україні спустошені: демограф розказала, як подолати цю проблему Сьогодні 09:27

Села в Україні спустошені: демограф розказала, як подолати цю проблему

Проблема спустошення сіл в Україні почалася ще до початку війни у 2014 році.

Про це в інтерв’ю для РБК-Україна розповіла директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України імені М.В. Птухи Елла Лібанова.

В Україні «проблема спустошення сіл почалася ще до війни 2014 року». Причому зберігатиметься така тенденція, на її думку, допоки не буде створено «систему транспортно-мережевих зв’язків».

«Як у європейських селах, де легко можна дістатися до міста на роботу, навчання, в клуб чи до лікаря», — пояснила Лібанова.

Вона нагадала, що в українських селах, «якщо немає доріг і транспорту, молодь не хоче залишатися».

Водночас «якщо все нормально функціонуватиме» — «село житиме».

«Тут два варіанти: або розвиватися, як європейські країни — в тому числі з орендованим житлом, або будемо розвиватись, як раніше, і як росія», — наголосила науковець.

Лібанова повідомила, що «стан сіл — це доволі масштабна проблема, над якою потрібно серйозно працювати».

«І не факт, що після війни ми одразу її подолаємо», — додала фахівець.

Демограф нагадала, що сьогодні «структура економіки змінюється». Крім того, «зараз працювати можна онлайн із села».

«І якщо село — недалеко від траси, і є транспорт — не обов’язково жити в місті», — зауважила Лібанова.

При цьому вона визнала, що це, звісно, «не вирішує проблему всіх сіл».

Насамкінець директор Інституту демографії та соціальних досліджень розповіла, що впродовж 24−25 лютого 2022 року «за кордон виїжджало по 100 тисяч людей».

«Це здебільшого були мешканці західної України — і міст, і сіл. З Києва за такий короткий час тоді дістатися було фізично майже неможливо», — пояснила вона.

В цілому, згідно з даними Лібанової, за кордоном перебуває найбільше містян — киянок та харків’янок.

«Вони їхали не на роботу, а рятуючись від цього жахіття», — підсумувала вона.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.