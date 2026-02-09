Індія затримала іранські тіньові танкери, які знаходяться під санкціями США Сьогодні 20:38 — Енергетика

Берегова охорона Індії 5 лютого затримала три судна за сто морських миль від Мумбаї, які намагались переливати контрабандну нафту.

Затримання суден

Ймовірний зв’язок з Іраном

За інформацією видання з посиланням на іранські ЗМІ, усі три судна були повʼязані з Іраном.

Берегова охорона Індії не уточнює, що судна були під санкціями, натомість наголошуючи, що судна займались контрабандою з зон конфліктів.

Читайте також Танкери тіньового флоту росії отримали попередження від 14 країн Європи

«Синдикат використовував перевезення в міжнародних водах для транспортування дешевої нафти з конфліктних регіонів на моторні танкери, ухиляючись від сплати мита прибережним державам», — йдеться у повідомленні Берегової охорони Індії.

Міноборони країни повідомляє, що танкери транспортували дешеву нафту морськими суднами і перевантажували в відкритому морі на моторні танкери в міжнародних водах.

Розслідування та додаткові підозри

«Подальше цифрове розслідування та аналіз даних про переміщення суден дозволили виявити ще два судна, які зближувалися з танкером і, як підозрюється, були причетні до незаконної передачі нафтового вантажу з судна на судно, ухиляючись таким чином від сплати значних мит прибережним державам, включаючи Індію», — додали в Міноборони Індії.

Індійці стверджують, що три судна часто змінювали свою ідентичність, аби уникати переслідування морськими правоохоронними органами. Усі три судна наразі йдуть до Мумбаї.

Також усі три судна знаходяться під санкціями США.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.