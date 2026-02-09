0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Індія затримала іранські тіньові танкери, які знаходяться під санкціями США

Енергетика
11
Берегова охорона Індії 5 лютого затримала три судна за сто морських миль від Мумбаї, які намагались переливати контрабандну нафту.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Індії, моніторингові сервіси з відстеження суден та Iran International.

Затримання суден

Індійська берегова охорона затримала три судна. Як повідомляє Iran International із посиланням на tankertrackers, це були: STELLAR RUBY (під прапором Ірану), ASPHALT STAR (під прапором Малі) та AL JAFZIA (під прапором Нікарагуа).

Ймовірний зв’язок з Іраном

За інформацією видання з посиланням на іранські ЗМІ, усі три судна були повʼязані з Іраном.
Берегова охорона Індії не уточнює, що судна були під санкціями, натомість наголошуючи, що судна займались контрабандою з зон конфліктів.
Читайте також
«Синдикат використовував перевезення в міжнародних водах для транспортування дешевої нафти з конфліктних регіонів на моторні танкери, ухиляючись від сплати мита прибережним державам», — йдеться у повідомленні Берегової охорони Індії.
Міноборони країни повідомляє, що танкери транспортували дешеву нафту морськими суднами і перевантажували в відкритому морі на моторні танкери в міжнародних водах.

Розслідування та додаткові підозри

«Подальше цифрове розслідування та аналіз даних про переміщення суден дозволили виявити ще два судна, які зближувалися з танкером і, як підозрюється, були причетні до незаконної передачі нафтового вантажу з судна на судно, ухиляючись таким чином від сплати значних мит прибережним державам, включаючи Індію», — додали в Міноборони Індії.
Індійці стверджують, що три судна часто змінювали свою ідентичність, аби уникати переслідування морськими правоохоронними органами. Усі три судна наразі йдуть до Мумбаї.
Також усі три судна знаходяться під санкціями США.
За матеріалами:
Економічна Правда
НафтаЕкспорт нафти
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems