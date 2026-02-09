Скільки коштів можна переказати за кордон у 2026 році Сьогодні 20:09 — Фінтех і Картки

В Україні міжнародні грошові перекази мають низку обмежень

В Україні міжнародні грошові перекази здійснюються за спеціальними правилами. Вони встановлюють обмеження не лише на перелік країн, до яких дозволено надсилати кошти, а й на максимальні суми таких операцій.

Ці вимоги запроваджені для контролю руху валюти та стабільності фінансової системи, тож перед відправленням грошей за кордон варто заздалегідь перевіряти чинні ліміти та дозволені напрями переказів.

Про те, яку суму можна надіслати за кордон у 2026 році, розповідаємо із посиланням на ПриватБанк.

У які країни не можна надсилати гроші у 2026 році

За інформацією банку, перекази з України повністю заборонені до російської федерації.

Також кошти не можна надсилати до таких країн:

Іран;

Ірак;

Куба;

Сирія;

білорусь;

Північна Корея.

Крім того, фінансові операції не проводяться з територіями, які не визнаються на міжнародному рівні. Серед них:

Косово.

Абхазія.

Південна Осетія.

Придністровський регіон.

Автономна Республіка Крим.

Турецька Республіка Північного Кіпру.

У банку також застерігають, що навіть у деякі дозволені країни перекази можуть не зараховуватися через внутрішні фінансові обмеження. Це може стосуватися, зокрема, Японії, Канади, США та Індії.

Яку максимальну суму можна відправити до решти країн

Що до лімітів: українці можуть щомісяця переказувати на закордонну банківську картку іншої особи до 100 тисяч гривень. Якщо переказ здійснюється в іноземній валюті, його сума не повинна перевищувати цей ліміт у гривневому еквіваленті.

Раніше ми також повідомляли , що резиденти України можуть перетинати кордон із готівкою на суму до 10 тисяч євро або еквівалент цієї суми в іншій валюті. У такому разі не потрібно заповнювати митну декларацію чи підтверджувати походження коштів.

