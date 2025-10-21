0 800 307 555
Тепло в домівках: «Укренерго» повідомило, коли увімкнуть опалення

Зниження температури на вулиці відповідно призвело до збільшення споживання електроенергії більш ніж на 20% від початку місяця. Протягом 10 днів тепло має з’явитися в домівках по всій Україні.
Про це заявив глава «Укренерго» Віталій Зайченко в ефірі телемарафону, пише РБК-Україна.
Значна частина українців нині вимушено обігріває оселі за допомогою кондиціонерів та електрообігрівачів, що суттєво навантажує енергосистему.
Адже поведінка побутових споживачів зараз критично впливає на баланс у мережі, адже саме населення є найбільшим споживачем електроенергії в країні.
«Невмикання потужних приладів у години пікового навантаження, відмова від одночасного використання кількох енергоємних пристроїв та заміна неефективних ламп можуть значно допомогти енергосистемі»,
сказав він.

Найближчими днями очікується відновлення теплопостачання на всій території України. Це, за прогнозом компанії, має знизити пікове навантаження, оскільки потреба в інтенсивному електрообігріві зменшиться.
Вчора Президент Зеленський повідомив, що в дуже складній ситуації Україна має бути готова знайти газ на 2 млрд доларів, і в уряду є розуміння, де взяти такі кошти й звідки імпортувати газ.
Він відзначив, що у прем’єр-міністра Юлії Свириденко є відповідні позитивні домовленості зі Словаччиною, а у міністра енергетики Світлани Гринчук — з енергетичними компаніями в Америці.
Також він розповів, що Україна запропонувала американським постачальникам використати можливості вітчизняної енергетичної інфраструктури для заміщення російського газу та нафти в Європі.
За матеріалами:
Finance.ua
