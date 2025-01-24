10 опасных районов в Испании, куда лучше не попадать — Finance.ua

10 опасных районов в Испании, куда лучше не попадать Сегодня 18:00 — Мир

10 опасных районов в Испании, куда лучше не попадать

Испанское издание La Razón вместе с криминологами и на основе статистики составило список наиболее опасных районов Испании.

Эти «No-Go» зоны, которые следует избегать из-за высокого уровня преступности. Подобные районы есть в крупных городах по всей Европе, и Испания здесь не исключение.

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Опасные районы в Испании:

Carabanchel (Мадрид): грабежи, крахи, изнасилования, наркотики.

Cañada Real (Мадрид): известен своими наркопритонами.

Distrito Sur (Кордова): высокий уровень преступности и наркомании, социальное гетто.

El Cabañal (Валенсия): агрессивные нападения, грабежи, кражи.

El Príncipe (Сеута): организованная преступность и наркоторговля.

Los Pajaritos (Севилья): грабежи, наркотики, социальная изоляция.

Las Tres Mil Viviendas (Севилья): подобные проблемы, гетто.

El Puche (Альмерия): грабежи, кражи, изнасилованиа, наркотики.

La Mina (Барселона): социальное гетто с многочисленными проблемами.

El Raval (Барселона): грабежи, наркоторговля

Путешествуя по большим городам Испании, будьте осторожны и избегайте этих мест, особенно ночью.

Ранее мы писали, что Испания усиливает борьбу с окупасми. Принят закон о скором выселении. Напомним, окупасы — это люди, которые вселяются в пустые помещения без разрешения. Эта практика стала популярной из-за экономических трудностей и дефицита доступного жилья. Процесс выселения окупасов сложный из-за законодательства, которое защищает права жителей. Это часто приводит к конфликтам и ущерба для владельцев недвижимости.

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Справка Finance.ua:

Эксперты издания Daily Express со ссылкой на исследование компании Action Fraud составили список из 10 городов мира, где туристы чаще всего рискуют стать жертвами аферистов.

Чаще всего аферистов можно встретить в испанском Бенидорме и Берлине.

1. Бенидорм, Испания. Бенидорм - одно из самых популярных мест для отдыха, где мошенники обманывают туристов.

2. Берлин, Германия. Столица Германии была одним из самых популярных мест, которые использовали мошенники, чтобы обмануть туристов.

3. Ибица, Испания. Ибица — лучшее место для вечеринок в Испании, но, к сожалению, ее часто используют мошенники, чтобы обмануть отдыхающих.

4. Валетта, Мальта. Валетта является надежным местом для зимнего солнца, поэтому часто ищут британские отдыхающие.

5. Албуфейра, Португалия. Албуфейра является одним из популярнейших направлений португальского Алгарве, и, к сожалению, это мишень для мошенников. Если объявление кажется хитрым, поищите изображение в Google, чтобы проверить, не похищено ли оно из настоящего списка отелей.

Мы уже писали о том, что карманники часто «работают» в туристических местах, поэтому 87%в путешественников говорят, что пытаются защитить себя и свои ценные вещи во время отпуска. По данным исследования, больше всего краж у туристов совершается в Италии.

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