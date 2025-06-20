Цены на отели в Испании выросли на 50% — Finance.ua

Цены на отели в Испании выросли на 50% Сегодня 17:31 — Личные финансы

Цены на отели в Испании выросли на 50%

Новые данные показывают, что средняя цена номера в мае была почти на 50% дороже, чем в 2019 году. Данные свидетельствуют о резком росте, который прочувствовали на себе как многие отдыхающие, так и жители.

Об этом сообщает theolivepress.

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Тенденция демонстрирует стабильный рост с 2017 года, прерванный лишь резким падением в 2020 году из-за ограничений на путешествия, связанные с COVID-19.

С тех пор цены резко выросли, а последнее повышение на 7% прибавилось к скачку на 46% с 2019 года.

Напомним, Евростат сообщает о 70% росте количества посетителей Испании с 2021 года, и эта тенденция продолжает набирать обороты.

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Эксперты считают, что рост цен обусловлен сочетанием нескольких факторов:

ограниченное строительство новых отелей,

и недавние ограничения на объявления Airbnb в рамках правительственных мер по решению дефицита жилья ограничили предложение, что привело к росту цен.

Тем временем в таких регионах, как Балеарские острова, где туризм составляет почти половину экономики, согласно исследованиям Европейского парламента, жилье становится все более недоступным.

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Испания уже на пути к тому, чтобы снова превзойти прошлогодние показатели туризма и принять более 100 миллионов туристов в 2025 году.

Ранее мы писали , арендаторы в Испании получили новые гарантии. Закон о новых правилах аренды в Испании официально опубликован и вступает в силу 1 июня 2025 года.

Все новые договоры и пролонгации (даже подписанные ранее) автоматически продлеваются на 1 год до максимум 3 лет, если владелец не предоставит обоснованный письменный отказ за 4 месяца до конца срока.

Арендатор имеет право остаться в квартире при своевременной оплате и уходе за имуществом, даже если собственник не хочет продлевать договор.

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