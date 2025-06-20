Цены на отели в Испании выросли на 50% — Finance.ua
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Цены на отели в Испании выросли на 50%

Личные финансы
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Цены на отели в Испании выросли на 50%
Цены на отели в Испании выросли на 50%
Новые данные показывают, что средняя цена номера в мае была почти на 50% дороже, чем в 2019 году. Данные свидетельствуют о резком росте, который прочувствовали на себе как многие отдыхающие, так и жители.
Об этом сообщает theolivepress.
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Тенденция демонстрирует стабильный рост с 2017 года, прерванный лишь резким падением в 2020 году из-за ограничений на путешествия, связанные с COVID-19.
С тех пор цены резко выросли, а последнее повышение на 7% прибавилось к скачку на 46% с 2019 года.
Напомним, Евростат сообщает о 70% росте количества посетителей Испании с 2021 года, и эта тенденция продолжает набирать обороты.
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Эксперты считают, что рост цен обусловлен сочетанием нескольких факторов:
  • ограниченное строительство новых отелей,
  • и недавние ограничения на объявления Airbnb в рамках правительственных мер по решению дефицита жилья ограничили предложение, что привело к росту цен.
Тем временем в таких регионах, как Балеарские острова, где туризм составляет почти половину экономики, согласно исследованиям Европейского парламента, жилье становится все более недоступным.
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Испания уже на пути к тому, чтобы снова превзойти прошлогодние показатели туризма и принять более 100 миллионов туристов в 2025 году.
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Ранее мы писали, арендаторы в Испании получили новые гарантии. Закон о новых правилах аренды в Испании официально опубликован и вступает в силу 1 июня 2025 года.
Все новые договоры и пролонгации (даже подписанные ранее) автоматически продлеваются на 1 год до максимум 3 лет, если владелец не предоставит обоснованный письменный отказ за 4 месяца до конца срока.
Арендатор имеет право остаться в квартире при своевременной оплате и уходе за имуществом, даже если собственник не хочет продлевать договор.

Страхование для выезда за границу

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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