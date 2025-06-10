Как сдавать жилье в аренду в Испании и получить пассивный доход — Finance.ua

Как сдавать жилье в аренду в Испании и получить пассивный доход Сегодня 17:00 — Кредит&Депозит

Как сдавать жилье в аренду в Испании и получить пассивный доход

Инвестирование в недвижимость за рубежом — такие вложения могут быть выгодны как для собственного проживания, так и на перспективу. К примеру, чтобы сдавать жилье в аренду и получать пассивный доход.

В этой статье Finance.ua рассматривает условия приобретения жилья в пяти странах Европы, где сегодня проживает больше всего украинцев.

Цены на жилье в Испании разнобразны. Дороже всего — в Мадриде.

Вблизи центра однокомнатные квартиры площадью 42 квадратных метра стоят от 218 тыс. евро (~10 млн гривен). А большие квартиры площадью более 100 квадратных метров стоят в пределах 890 тыс. — 1,1 млн евро (~41−50,7 млн ​​гривен).

Читайте также Арендаторы в Испании получили новые гарантии

Дешевле жилье в Барселоне или Валенсии, где можно найти предложения в пределах 200 — 400 тыс. евро. Однако нужно учитывать, что среди предложений почти нет жилья площадью менее 50 квадратных метров.

В Испании для получения ипотеки существует три типа процентных ставок:

фиксированные (tasas fixas). Применяется один раз и не меняется в течение всего действия контракта по ипотеке. Размер платы по кредиту устанавливается при подписании контракта, учитывая % по кредиту и часть суммы по основному долгу;

Плавающие ставки или переменные (Tasas de interés variable). Процентная ставка меняется в банке ежегодно до среднего значения по EURIBOR (европейская межбанковская ставка). Устанавливая эту ставку, в банке указывают, что сам процент, например, будет равен 2,5% + Euribor;

комбинированные или смешанные. В первые годы после оформления ипотеки ставка фиксирована, но впоследствии может изменяться.

Чаще всего в Испании применяют именно последний вид процентной ставки — банки на первые 5 лет ставят фиксированную ставку, а затем по принципу плавающих процентных ставок изменяют ее.

В целом процентные ставки по ипотеке составляют в среднем от 2,5 до 4% для граждан Испании. Для иностранцев они выше — от 3% до 5,25%. Хотя на практике они могут составлять и до 7%.

К тому же условием получения кредита может стать начальный взнос в размере около 40% стоимости недвижимости. Максимальный же срок кредита может составлять около 20 лет.

Читайте также Где чаще всего поселяются трудовые мигранты в Испании

Чтобы получить согласование кредита на приобретение жилья в Испании, иностранцам нужно:

загранпаспорт;

справка о доходах в испанском переводе;

договор на приобретение недвижимости.

К украинцам банки могут предъявить дополнительное требование, чтобы доходы формировались за пределами Украины, в Испании или других странах ЕС.

Читайте о других странах по ссылке

Ранее мы писали , что Закон о новых правилах аренды в Испании официально опубликован и вступал в силу 1 июня 2025 года.

Но все новые договоры и пролонгации (даже подписанные ранее) автоматически продлеваются на 1 год до 3 лет, если собственник не предоставит обоснованный письменный отказ за 4 месяца до конца срока.

Арендатор имеет право остаться в квартире при своевременной оплате и уходе за имуществом, даже если собственник не хочет продлевать договор.

Семьи с детьми, пенсионеры и люди с инвалидностью: их невозможно выселить без предоставления альтернативного жилья.

Также напомним, что в Испании распространено такое понятие как окупасы

Окупасы — это люди, которые вселяются в пустые помещения без разрешения. Эта практика стала популярной из-за экономических трудностей и дефицита доступного жилья. Процесс выселения окупасов является сложным из-за законодательства, которое защищает права жителей. Это часто приводит к конфликтам и убыткам для собственников недвижимости.

По официальным данным, в Испании зафиксировано 15 289 случаев захвата жилья.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.