Сколько стоит жить в Испании (жилье, продукты, транспорт и прочее) — Finance.ua

Сколько стоит жить в Испании (жилье, продукты, транспорт и прочее)
Многие граждане Украины выбрали в качестве безопасного убежища Испанию. По данным Евростата, количество украинских беженцев там достигло более 230 тысяч.
Больше всего в Валенсии, Барселоне и Мадриде. Испанская система поддержки предлагает бесплатное медобслуживание и интеграционные программы.
Жилье
Мадрид — самый популярный город страны среди мигрантов. Стоимость аренды однокомнатной квартиры здесь обойдется примерно в 950 евро (44,4 тыс. грн) в месяц в центре, в то время как на окраине можно найти аналогичные предложения за 700−800 евро (32,7−37,4 тыс. грн).
Аренда однокомнатной квартиры в центре Севильи обойдется в 600 евро (28 тыс. грн), а на окраине города можно найти хорошие предложения за 400−450 евро (18,7−21 тыс. грн).
Арендаторы также оплачивают коммунальные услуги за электроэнергию, тепло, воду, вывоз мусора и обслуживание дома. Окончательная сумма будет существенно зависеть от сезона, но в среднем коммунальные услуги за квартиру площадью 80 квадратных метров обойдутся до 150 евро (7 тыс. грн) в месяц.
Страхование для выезда за границу
Жизнь в Испании глазами украинки
Мария рассказала Finance.ua об опыте жизни в Валенсии:
«Мы снимаем трехкомнатную пустую квартиру в окрестностях города в новостройках (это очень редкое явление здесь), это единственный вариант был для нас с собакой, за 1 500 евро (70 тыс. грн) в месяц. (5,1−7 тыс. грн)».
Еда
Еще одним фактором, способствующим низкой стоимости жизни в Испании, является недорогая еда. Страна имеет мощную сельскохозяйственную промышленность и производит множество местных продуктов, таких как сыр и вино, овощи и фрукты.
Средние цены на продукты:
- хлеб — 0,5−1 евро (23−47 грн);
- мясо, 1 кг — 6−10 евро (280−467 грн);
- молоко, 1 литр — 0,7−1,5 евро (33−70 грн);
- оливковое масло — 4,7 евро (220 грн);
- яйца 12 штук — 2,2 евро (103 грн);
- бананы, 1 кг — 1,5 евро (70 грн).
Обед в испанском ресторане обойдется примерно в 20 евро (934 грн) на одного человека.
Расходы на транспорт
Безлимитный проездной стоит от 20 до 60 евро (934−2 800 грн) в месяц на человека. Цена зависит от региона. Транспорт является важнейшим элементом при расчете стоимости жизни в Испании. К примеру, в Мадриде в метро проезд в один конец будет стоить от 1,5 до 2 евро (70−93 грн), в зависимости от количества станций, которые нужно проехать. Есть вариант купить комбинированный билет стоимостью 3 евро (140 грн), покрывающий всю сеть метро Мадрида.
Читайте также
Билет в автобусе Мадрида стоит 1,5 евро (70 грн). Также в испанских городах есть возможность приобрести проездные билеты, которые заметно снижают ценник на проезд.
Литр топлива стоит около 1,7 евро (79 грн).
Уход за детьми
Варианты ухода за детьми в Мадриде (и во всей Испании) для детей от 4 месяцев, на выбор есть как государственные, так и частные ясли. Государственные детские сады субсидируются правительством и доступны, но места могут быть конкурентоспособными.
Государственные ясли (дошкольные):
- возраст: от 0 до 3 лет
- стоимость: 150−200 евро (7−9,3 тыс. грн) в месяц
- график: обычно с 9:00 до 13:00 с возможностью продления до 17:00 за дополнительную плату.
Частные детские сады:
- возраст: от 0 до 3 лет
- стоимость: около 300 евро (14 тыс. грн) или больше в месяц
- расписание: такие же часы, как и в государственных яслях, с возможностью продления.
Читайте о других странах в нашей статье:
Сколько стоит жизнь в странах Европы
Поделиться новостью