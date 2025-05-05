Сколько стоит жить в Испании (жилье, продукты, транспорт и прочее) — Finance.ua
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Сколько стоит жить в Испании (жилье, продукты, транспорт и прочее)

Личные финансы
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Сколько стоит жить в Испании (жилье, продукты, транспорт и прочее)
Сколько стоит жить в Испании (жилье, продукты, транспорт и прочее)
Многие граждане Украины выбрали в качестве безопасного убежища Испанию. По данным Евростата, количество украинских беженцев там достигло более 230 тысяч.
Больше всего в Валенсии, Барселоне и Мадриде. Испанская система поддержки предлагает бесплатное медобслуживание и интеграционные программы.
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Жилье

Мадрид — самый популярный город страны среди мигрантов. Стоимость аренды однокомнатной квартиры здесь обойдется примерно в 950 евро (44,4 тыс. грн) в месяц в центре, в то время как на окраине можно найти аналогичные предложения за 700−800 евро (32,7−37,4 тыс. грн).
Аренда однокомнатной квартиры в центре Севильи обойдется в 600 евро (28 тыс. грн), а на окраине города можно найти хорошие предложения за 400−450 евро (18,7−21 тыс. грн).
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Арендаторы также оплачивают коммунальные услуги за электроэнергию, тепло, воду, вывоз мусора и обслуживание дома. Окончательная сумма будет существенно зависеть от сезона, но в среднем коммунальные услуги за квартиру площадью 80 квадратных метров обойдутся до 150 евро (7 тыс. грн) в месяц.

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Жизнь в Испании глазами украинки

Мария рассказала Finance.ua об опыте жизни в Валенсии:
«Мы снимаем трехкомнатную пустую квартиру в окрестностях города в новостройках (это очень редкое явление здесь), это единственный вариант был для нас с собакой, за 1 500 евро (70 тыс. грн) в месяц. (5,1−7 ​​тыс. грн)».
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Еда
Еще одним фактором, способствующим низкой стоимости жизни в Испании, является недорогая еда. Страна имеет мощную сельскохозяйственную промышленность и производит множество местных продуктов, таких как сыр и вино, овощи и фрукты.
Средние цены на продукты:
  • хлеб — 0,5−1 евро (23−47 грн);
  • мясо, 1 кг — 6−10 евро (280−467 грн);
  • молоко, 1 литр — 0,7−1,5 евро (33−70 грн);
  • оливковое масло — 4,7 евро (220 грн);
  • яйца 12 штук — 2,2 евро (103 грн);
  • бананы, 1 кг — 1,5 евро (70 грн).
Обед в испанском ресторане обойдется примерно в 20 евро (934 грн) на одного человека.
Расходы на транспорт
Безлимитный проездной стоит от 20 до 60 евро (934−2 800 грн) в месяц на человека. Цена зависит от региона. Транспорт является важнейшим элементом при расчете стоимости жизни в Испании. К примеру, в Мадриде в метро проезд в один конец будет стоить от 1,5 до 2 евро (70−93 грн), в зависимости от количества станций, которые нужно проехать. Есть вариант купить комбинированный билет стоимостью 3 евро (140 грн), покрывающий всю сеть метро Мадрида.
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Билет в автобусе Мадрида стоит 1,5 евро (70 грн). Также в испанских городах есть возможность приобрести проездные билеты, которые заметно снижают ценник на проезд.
Литр топлива стоит около 1,7 евро (79 грн).
Уход за детьми
Варианты ухода за детьми в Мадриде (и во всей Испании) для детей от 4 месяцев, на выбор есть как государственные, так и частные ясли. Государственные детские сады субсидируются правительством и доступны, но места могут быть конкурентоспособными.
Государственные ясли (дошкольные):
  • возраст: от 0 до 3 лет
  • стоимость: 150−200 евро (7−9,3 тыс. грн) в месяц
  • график: обычно с 9:00 до 13:00 с возможностью продления до 17:00 за дополнительную плату.
Частные детские сады:
  • возраст: от 0 до 3 лет
  • стоимость: около 300 евро (14 тыс. грн) или больше в месяц
  • расписание: такие же часы, как и в государственных яслях, с возможностью продления.
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Сколько стоит жизнь в странах Европы

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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