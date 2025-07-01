Зарплатная карта Украины 2025: какие города растут быстрее — Finance.ua

Зарплатная карта Украины 2025: какие города растут быстрее Сегодня 13:01 — Личные финансы

Зарплатная карта Украины 2025: какие города растут быстрее

В июне 2025 года средняя зарплата в Киеве составила 29 500 грн. Это на 23% больше, чем в прошлом году. Во Львове заработки выросли до 26 000 грн, что на 21% больше, чем годом ранее. В то же время средняя зарплата по стране на 1 апреля 2025 года, по подсчетам Пенсионного фонда Украины, составила 19 430 гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Work.ua, Grc.ua и Gremi Personal.

Киев и Львов

«Активный рост зарплат в Киеве связан прежде всего с высокой долей офисной занятости — менеджмента, IT, финансового сектора, консалтинга и маркетинга. Эти отрасли содержат самые высокие уровни оплаты труда, и именно они формируют „якорь“ для средних показателей в городах», — пояснила генеральный директор Grc.ua Марина Маковей.

Объяснение росту зарплат во Львове дает директор аналитического центра Gremi Personal Юрий Григоренко. По его словам, после начала полномасштабной войны во Львов релоцировались десятки компаний с востока и юга Украины. Это создало повышенный спрос на персонал, в том числе со стороны международного бизнеса, что привело к росту оплаты труда в регионе. На каждого соискателя приходится более двух предложений работы.

Острейший дефицит наблюдается в сферах технического обслуживания и производства: операторы линий, водители погрузчиков, технические специалисты. В некоторых категориях на одного специалиста приходится до 3,5 вакансий.

Зарплатная карта Украины

Неравномерный рост зарплат в городах Украины не только зависит от размера населенного пункта.

«Географический разрыв в зарплатах напрямую связан со структурой экономики региона, уровнем диджитализации бизнеса, наличием инвестиций или международных партнеров. И, конечно, большое влияние оказывает безопасность — насколько город близок к фронту и подвергается ракетным обстрелам», — объясняет Маковей.

Киев — 29 500 грн (+23%);

Львов — 26 000 грн (+21%);



Ужгород — 25 000 грн (+25%);

Днепр — 24 000 грн (+20%);

Одесса — 23 600 грн (18%);

Черновцы — 23600 грн (21%);

Ивано-Франковск — 22 800 грн (+24%);

Хмельницкий — 22 500 грн (+25%);

Харьков — 22 000 грн (+22%);

Ровно -22 000 грн (+26%);

Тернополь — 22 000 грн (+19%);

Винница — 21 500 грн (23%);

Черкассы — 21500 грн (23%);

Луцк — 21 000 грн (20%);

Полтава — 20 500 грн (17%);

Запорожье — 20 000 грн (21%);

Житомир — 20 000 грн (14%);

Николаев — 20 000 грн (14%);

Чернигов — 19100 грн (19%);

Кропивницкий — 19500 грн (22%);

Херсон — 18 500 грн (9%);

Суммы — 18 500 грн (20%).

Ужгород, по ее словам, демонстрирует положительную динамику увеличения зарплат до 25 000 грн (25%) из-за относительной безопасности, близости к границе, а также активной релокации бизнеса.

По словам специалиста, Ровно также показывает высокий рост средней зарплаты за год на 26%, что составляет 22 000 грн. Высокие темпы роста также наблюдались в Хмельницком (25%) и Ивано-Франковске (24%). Но несмотря на это, зарплатный уровень в таких городах остается относительно умеренным — 22 500 грн и 22 800 соответственно.

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«Несмотря на большое количество внутренне перемещенных лиц и новых компаний, в этих городах доминируют отрасли с невысокими зарплатами — торговля, обслуживание, локальное производство», — добавляет Маковей.

Что касается Днепра, то там рост (+20%) происходит за счет логистики, ритейла, производства, поддержки бизнесов, работающих рядом с зоной боевых действий. Деловая активность здесь высока, но из-за близости к линии фронта конкуренция за кадры не так значительна, как на западе страны, средняя зарплата здесь составляет — 24 000 грн.

«Одесса обладает мощным экономическим потенциалом и уже демонстрирует признаки восстановления, особенно в ритейле и транспортной отрасли. Но из-за близости к Черному морю и постоянных обстрелов экономическое развитие тормозится. Соответственно, темпы роста зарплат остаются сдержанными — 23 600 грн (18%)», — отмечает эксперт.

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Харьков удерживает позиции со средней зарплатой 22 000 грн (+22% за год) за счет дистанционной работы — регион до сих пор дает немало вакансий, несмотря на ежедневные угрозы.

По словам Марины Маковей, незначительный рост наблюдается и в Запорожье (+21%), особенно в технических и рабочих профессиях. Но поскольку бизнесы еще работают в условиях военных рисков или выходят из паузы, средняя заработная плата относительно невысокая и составляет 20 000 грн.

А вот в городах, где не было массового притока бизнеса или инвестиций, ситуация скромнее.

«В Житомире, Кропивницком, Чернигове, Сумах зарплаты растут медленнее — 20 000 грн (14%), 19 500 грн (22%), 19 100 грн (19%), 18 500 грн (20%). Здесь преобладают бюджетная сфера, образование, медицина. Это стабильные, но не высокооплачиваемые направления», — объясняет Маковей.

Еще сложнее в Николаеве и Херсоне. Из-за войны эти регионы лишились многих бизнесов и до сих пор не могут восстановить экономическую активность, соответственно прирост зарплат низкий — 14% и 9%, что составляет 20 000 грн и 18 500 грн соответственно.

«Многие предприятия прекратили свою деятельность или были разрушены. Новые компании туда не заходят из-за повышенной опасности. Поэтому рынок труда остается неактивным», — заключает эксперт.

Діло По материалам:

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