Большинство безработных в Украине соглашаются на зарплату менее 20 тысяч гривен — Finance.ua

Большинство безработных в Украине соглашаются на зарплату менее 20 тысяч гривен Сегодня 16:03 — Личные финансы

Большинство безработных в Украине соглашаются на зарплату менее 20 тысяч гривен

Только каждый пятый безработный в Украине ожидает зарплату более 20 тысяч гривен.

Как пишет Укринформ, об этом свидетельствуют данные исследования «Оценка рынка труда Украины 2024−2025» от Государственной службы занятости.

«Когда мы задавали вопрос безработным, что для них наиболее важно в трудоустройстве, зарплата выходила на первое место. А потом мы спросили, за какую зарплату они готовы пойти работать?» — прокомментировала глава отраслевого совета Федерации металлургов Украины Елена Колесникова.

По ее словам, 80% готовы и хотят работать менее чем за 20 000 грн. Только 20% среди опрошенных указали желаемый уровень оплаты труда более 20 тыс. грн.

Зарплаты в резюме и вакансиях

По данным Пенсионного фонда Украины, реальная средняя заработная плата на сентябрь 2024 года составила 18 021 грн (в апреле 2025 года — 19 856 грн. — Ред.). В то время как средняя зарплата по вакансиям в начале этого года была на уровне 22,5 тыс. грн.

35% работодателей сообщали, что планируют повышать зарплату своим работникам в текущем году.

«Я вижу полное несовпадение: работодатель предлагает большую зарплату, безработные хотят меньшую, но трудоустроить их не удается. Почему? Как выяснилось — все просто. Только 56% безработных выразили готовность работать полный рабочий день, в то время как 94% работодателей нужны работники на весь день», — добавила эксперт.

Спрос на удаленную работу

Доля безработных, среди условий трудоустройства назвавших дистанционную работу, оказалась невысокой.

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«На самом деле запрос невысокий — дистанционно хотят работать 22% безработных, и предоставлять такую ​​возможность готовы 15% работодателей. Другими словами, бизнес готов давать большие зарплаты, удовлетворять другие пожелания кандидатов, но безработные продолжают оставаться безработными», — отметила она.

Дефицит кадров

Что касается дефицита кадров, он демонстрирует устойчивый тренд. Украинским предприятиям больше всего не хватает водителей (около 8 тыс. вакансий) и швей (около 3 тыс.).

«И снова мы видим дисбаланс. Если нехватка водителей возникла логичным путем, то со швеями интересная история. Сегодня в Украине действительно увеличился спрос на этих работниц, учитывая количество предприятий легкой промышленности, работающих на обеспечение армии. Но наша система профессионального образования готовит очень много швей. Однако через полтора года обучения они выходят с квалификацией конструктора, дизайнера. И уже не хотят работать обычной швеей. Поэтому нам нужно пересмотреть систему квалификаций», — добавила Колесникова.

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Напомним, ранее президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак заявлял , что сейчас в Украине нужны рабочие инструментальных специальностей — фрезеровщики, токари, работники сферы машиностроения, потому что есть большие заказы на производство и восстановление военной техники, а для этого нужны люди высокой квалификации.

Результаты Индекса Социального Благосостояния от Международного Института Свободы (ILI) свидетельствуют , что украинцы работают больше других, американцы меньше всего работают на приобретение продуктов питания. Наилучший же баланс «жизнь — работа» имеют ирландцы.

Укрінформ По материалам:

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