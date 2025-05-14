Дефицит кадров побуждает бизнес повышать зарплаты — НБУ Сегодня 09:02 — Личные финансы

Дефицит кадров побуждает бизнес повышать зарплаты — НБУ

Бизнес активно ищет новых работников и открывает новые вакансии. Дефицит кадров остается основным фактором, сдерживающим их деятельность.

Об этом сообщает Национальный банк.

Отмечается, что дефицит кадров также побуждает предприятия и далее повышать зарплаты, потому что конкуренция за квалифицированных работников достаточно жесткая. В 2024 году реальные зарплаты (то есть уже за вычетом прошлогодней инфляции) выросли более чем на 15%, но и в этом году повышение окладов продолжается.

Поиск работников в условиях войны затруднен из-за влияния миграции и мобилизационных процессов.

«Хотя в последние месяцы ситуация с нехваткой кадров несколько улучшилась. Бизнес стал активнее искать работников среди тех категорий населения, которые раньше были хуже представлены на рынке труда (студенты, пенсионеры, люди с инвалидностью, ветераны). Это частично смягчает проблемы предприятий с укомплектованностью своих штатов», — пояснили в Нацбанке.

Прогноз ситуации на рынке труда

Сложная ситуация на рынке труда будет сохраняться еще долго, ведь даже после завершения войны Украина потребует большого количества рабочих рук для восстановления.

Дополнительные трудности будут возникать из-за региональных различий и структурных изменений в экономике (отраслевое перераспределение, новые демографические реалии и т. п. ).

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«Поэтому Украине потребуются как в государственные, так и частные инициативы по возвращению мигрантов, адаптации ветеранов к гражданской жизни, а также перепрофилированию и переобучению работников», — подытожил регулятор.

Справка Finance.ua:

бизнес ожидает сложный, но потенциально переломный 2025 год. Ожидания работодателей меняются вместе с тенденциями, настроениями и динамикой рынка труда. То, чего хотели бизнесы в 2024 году, отличается от того, чего они хотят сейчас — это, прежде всего, обусловлено экономической ситуацией, политическими факторами и развитием технологий;

в рейтинг самых нужных среди работодателей работников в Украине попали в основном рабочие профессии;

в апреле на украинском рынке труда впервые за пять месяцев появилось 102 814 предложений работы, что на 4% больше, чем в марте. Работодатели готовы работать с новичками.



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