В Украине наблюдается старение работников — исследование
Каждый год средний возраст штатных сотрудников в Украине растет на 4−5 месяцев.
Об этом заявил директор отдела аналитики и исследований Forbes Ukraine Алексей Блинов.
Читайте также
В рамках этого исследования были проанализированы данные более 270 компаний, работники которых прислали около 48 тыс. анкет для участия в Рейтинге работодателей 2025 года.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛
Средний возраст респондента по этой большой выборке составляет 37 лет 7 месяцев.
Почему персонал стареет
В 2024 году аналогичное исследование зафиксировало средний возраст респондента 37 лет 3 месяца, а в 2023 году — 36 лет 10 месяцев.
Таким образом, в Украине происходит старение персонала: новых молодых работников приступает к работе гораздо меньше, чем выбывает людей более зрелого возраста.
Комментируя эти результаты исследования, Алексей Блинов отметил, что в условиях демографических тенденций бизнесу нужно готовиться к лучшему учету потребностей более взрослых сотрудников.
Справка Finance.ua:
- крупный бизнес в 2024 году в среднем увеличил заработную плату штатных работников на 23%;
- также в 2024 году крупный бизнес увеличил количество штатных работников на 22 200;
- наиболее активно растет количество рабочих мест в таких отраслях: торговля, ІТ, пищевая промышленность, машиностроение, фармпроизводство, строительство.
История снова повторяется: мир пошатнулся, а будущее строят те, кто не боится нестабильности. Капитал приумножается там, где другие видят только страх. Те, кто видит возможности в хаосе, становятся победителями. 24 мая Invest Talk Summit — конференция для тех, кто действует, когда другие колеблются.
Скидка на билеты 10% по промокоду: Finance
Читайте также
Поделиться новостью