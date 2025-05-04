В Украине наблюдается старение работников — исследование Сегодня 11:17

В Украине наблюдается старение работников — исследование

Каждый год средний возраст штатных сотрудников в Украине растет на 4−5 месяцев.

Об этом заявил директор отдела аналитики и исследований Forbes Ukraine Алексей Блинов.

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В рамках этого исследования были проанализированы данные более 270 компаний, работники которых прислали около 48 тыс. анкет для участия в Рейтинге работодателей 2025 года.

Средний возраст респондента по этой большой выборке составляет 37 лет 7 месяцев.

Почему персонал стареет

В 2024 году аналогичное исследование зафиксировало средний возраст респондента 37 лет 3 месяца, а в 2023 году — 36 лет 10 месяцев.

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Таким образом, в Украине происходит старение персонала: новых молодых работников приступает к работе гораздо меньше, чем выбывает людей более зрелого возраста.

Комментируя эти результаты исследования, Алексей Блинов отметил, что в условиях демографических тенденций бизнесу нужно готовиться к лучшему учету потребностей более взрослых сотрудников.

Справка Finance.ua:

крупный бизнес в 2024 году в среднем увеличил заработную плату штатных работников на 23%;

также в 2024 году крупный бизнес увеличил количество штатных работников на 22 200;

наиболее активно растет количество рабочих мест в таких отраслях: торговля, ІТ, пищевая промышленность, машиностроение, фармпроизводство, строительство.

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