На сколько крупный бизнес увеличил заработную плату для своих работников в 2024 году — исследование — Finance.ua
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На сколько крупный бизнес увеличил заработную плату для своих работников в 2024 году — исследование

Личные финансы
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На сколько крупный бизнес увеличил заработную плату для своих работников в 2024 году — исследование
На сколько крупный бизнес увеличил заработную плату для своих работников в 2024 году — исследование
Большой бизнес в 2024 году в среднем увеличил заработную плату штатных работников на 23%.
Об этом свидетельствует исследование Forbes Ukraine.
В рамках исследования была проанализирована отчетность всех компаний с выручкой более 1 млрд грн в 2024 году (около 2000 предприятий крупного и крупного среднего бизнеса). На предприятиях этой выборки в целом занято 1,6 млн работников.
Рост заработных плат среди крупного бизнеса практически совпадает с официальным показателем Государственной службы статистики, зафиксировав прирост средней зарплаты на 23% в 2024 году.
Однако абсолютный уровень средних зарплат отличается на 36%: для крупного бизнеса это 29 153 грн, а у Госстата общий показатель для Украины составляет 21 473 грн (оба показателя приведены к удержанию налога на доходы физических лиц и военного сбора).
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Также Forbes Ukraine оценил рост зарплат среди почти 150 компаний, HR которых направили анкеты для участия в Рейтинге работодателей 2025 года. Эти компании нарастили средний уровень зарплат немного медленнее на 19%. Вместе с тем, у топ-50 компаний рейтинга темп прироста оплаты труда был еще ниже, составив в среднем 16%.
Комментируя эти результаты, директор отдела аналитики и исследований Forbes Ukraine Алексей Блинов предположил, что в условиях борьбы компаний за ограниченные трудовые ресурсы бизнесы с лучшими нематериальными предложениями могут меньше поднять уровень оплаты труда, чем их конкуренты.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк Украины в обновленном макропрогнозе допускает повышение минимальной зарплаты уже в следующем году. НБУ прогнозирует рост средней минимальной зарплаты: в 2026 году — с 8 000 грн до 8 370 грн, в 2027 году — до 8 950 грн;
  • хотя зарплата важна, она решает далеко не всё и не всегда. Иногда работодатель стремится привлечь лучшие таланты, но не может позволить себе конкурировать с другими компаниями, которые анонсируют высокие зарплаты.
По материалам:
Forbes.ua
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