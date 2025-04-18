Предприятия поделились планами по повышению зарплат в 2025 году — Finance.ua

Предприятия поделились планами по повышению зарплат в 2025 году Сегодня 14:00 — Личные финансы

Предприятия поделились планами по повышению зарплат в 2025 году

В Украине фиксируется стремительный рост заработных плат, и большинство руководителей предприятий ожидают дальнейшего повышения в течение 12 месяцев.

Об этом свидетельствуют данные отчета «Деловые ожидания предприятий Украины» от Национального банка за I квартал 2025 года.

Показатель ожидаемых затрат на оплату труда одного работника вырос до 60,1%, что выше показателя IV квартала 2024 года (56,5%).

Где ожидают наибольший рост:

По видам экономической деятельности: перерабатывающая индустрия.

По размеру компании: средние компании.

По направлению деятельности: компании, работающие исключительно на экспорт.

По регионам: Волынская и Житомирская области.

График: НБУ

Где ожидания самые низкие:

По видам экономической деятельности: предприятия энерго- и водоснабжения.

По размеру: малые предприятия.

По направлению деятельности компании, ориентированные только на внутренний рынок.

По регионам: Ровенская область.

График: НБУ

Напомним, согласно информации Государственной службы статистики, в 2024 году среднемесячная заработная плата штатных работников составила 21 473 грн, что на 23,1% больше по сравнению с 2023 годом. В IV квартале 2024 года этот показатель составил 24153 грн, продемонстрировав годовой рост на 25,6%. Тенденция повышения заработной платы сохраняется и в 2025 году. В частности, по данным портала Work.ua, продолжают расти средние зарплаты в ключевых областях.

Минэкономики приводит данные Госстата, согласно которым самая высокая заработная плата штатных работников была в сфере «Информация и телекоммуникации», где она выросла с 37 946 грн в месяц до 52 457 грн. На втором месте — «Финансовая и страховая деятельность». В этой категории среднемесячные зарплаты выросли с 34393 грн до 41384 грн. Далее следует «Профессиональная, научная и техническая деятельность», где зарплаты выросли с 23 413 грн до 29 200 грн.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.