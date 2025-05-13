Женщин обучают «мужским» профессиям: как работает новая программа службы занятости — Finance.ua

Женщин обучают «мужским» профессиям: как работает новая программа службы занятости Сегодня 14:35 — Личные финансы

Женщин обучают «мужским» профессиям: как работает новая программа службы занятости

Современный рынок труда сталкивается с нехваткой кадров. В результате дефицита рабочей силы, в частности в связи с мобилизацией мужчин на военную службу, возникают определенные трудности с укомплектованием вакансий по профессиям, которые традиционно считаются «мужскими». В ответ на этот вызов Государственная служба занятости реализует программу, направленную на привлечение женщин в сферы занятости, в которых преимущественно больше представлены мужчины. Объясняем , на кого можно выучиться и какую сумму обучения покрывает служба занятости.

Обучение проводится при поддержке работодателей. Они обеспечивают место прохождения практики и обязуются трудоустроить выпускниц после завершения курса. Это дает участникам гарантию не только на получение новой профессии, но и на гарантированное рабочее место после учебы.

Пройти обучение может любая женщина, мечтающая овладеть необычной профессией независимо от уровня образования.

Стоимость обучения покрывается службой занятости в пределах 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (до 30 280 грн). Если стоимость курса превышает указанную сумму, разницу может покрыть работодатель или сама участница проекта.

На кого можно выучиться

Женщины могут самостоятельно выбирать профессию из перечня, который насчитывает 31 профессию, и учебное заведение с соответствующей лицензией. Продолжительность обучения зависит от специальности и может составлять до 10 месяцев.

Доступные профессии:

водитель трамвая, троллейбуса или автобуса;

оператор станков с программным управлением;

фрезеровщик;

электрогазосварщик;

машинист экскаватора;

мастер по монтажу и обслуживанию систем возобновляемой энергетики;

и другие, открывающие новые карьерные возможности для женщин.

Киевская служба занятости продолжает поддерживать женщин в расширении их профессиональных возможностей.

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«В современных условиях очень важно создавать актуальные возможности для женщин на рынке труда. Этот проект дает женщинам не просто новую специальность, но и шанс на карьеру в отраслях, где раньше они почти не были представлены. Мы верим, что каждая женщина имеет право реализовать свой потенциал, а Киевская служба занятости помогает в этом», — отмечает директор Киевского городского центра занятости Дмитрий Новицкий.

Детальнее об участии в проекте можно узнать у специалистов Киевского городского центра занятости или на официальном сайте Государственной службы занятости.

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