Сколько украинцев останется в стране после войны, если смогут получать достойную зарплату — опрос Сегодня 08:03 — Личные финансы

Сколько украинцев останется в стране после войны, если смогут получать достойную зарплату — опрос

Более 30% украинцев рассматривают вариант остаться в Украине после окончания войны, если здесь появится возможность хорошо зарабатывать.

Участникам исследования предложили представить себе ситуацию, что после завершения войны угроза повторного нападения россии будет сохраняться еще более 10 лет. При этом в Украине появятся возможности заработка на уровне других стран Европы. Респондентов просили оценить, повлияло бы это на решение оставшихся в Украине или нет.

Основные результаты

62,5% опрошенных заявили, что останутся в Украине, несмотря ни на что;

опрошенных заявили, что останутся в Украине, несмотря ни на что; 33,8% готовы остаться, если в стране будет возможность достойно зарабатывать и высокий уровень жизни.

готовы остаться, если в стране будет возможность достойно зарабатывать и высокий уровень жизни. 2,3% вообще не планируют оставаться в Украине.

Всего 96,3% респондентов готовы остаться в Украине.

Молодежь до 30 лет больше всего заинтересована в экономических возможностях: 54,5% из них готовы остаться в Украине при условии достойного заработка.

Экономические перспективы больше привлекают мужчин (37,2%), чем женщин (31,0%).

Регионально, самый высокий уровень мотивации остаться при достойном доходе зафиксирован на Востоке (38,8%), несколько ниже — в Центре (34,7%), Юге (32,6%) и Западе (31,2%) страны.

Отметим, размер минимальной зарплаты может существенно отличаться в разных странах Европы. Этот показатель отражает экономическое состояние страны и уровень жизни граждан. Однако ключевым фактором является покупательная способность , то есть реальное значение зарплаты с учетом стоимости жизни.

Наибольшую минимальную заработную плату по номинальному размеру получают граждане Люксембурга — 2638 евро в месяц. В Польше минималка составляет 1091 евро. Этот показатель ниже, чем у лидеров, однако выше, чем у Португалии (1015 евро) и Чехии (826 евро), и уступает только Словении (1278 евро) среди стран Центральной Европы.

Напомним, что правительство рассматривает возможность повышения минимальной зарплаты, которая не менялась с апреля 2024 года и составляет 8 тыс. гривен, о чем свидетельствует проект бюджетной декларации на 2026−2028 годы.

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