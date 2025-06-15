Средняя зарплата растет: кто получает больше всего — исследование
Уже полгода на украинском рынке труда сохраняется тенденция: средняя зарплата ежемесячно растет примерно на 500 грн. В мае она составила 25 000 грн.
Об этом говорится в исследовании Work.ua.
Наиболее заметно выросли зарплаты в следующих категориях:
- «Логистика, склад, ВЭД» — 24 000 грн, +4%;
- «Сельское хозяйство, агробизнес» — 27 500 грн, +3%;
- «Недвижимость» — 52 500 грн, +3%.
Предлагаемые средние зарплаты уменьшились в следующих категориях:
- «Юриспруденция» — 24 000 грн, -4%;
- «Культура, музыка, шоу-бизнес» — 24 250 грн, -3%.
Где больше всего вакансий
Традиционно в конце весны и начале лета увеличивается количество вакансий для работников сферы обслуживания.
Однако в мае больше всего вакансий было в категории «Рабочие специальности, производство» из-за острого дефицита кадров в этой сфере.
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Также возросло количество вакансий среди следующих категорий: Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" и «Сфера обслуживания».
Стало больше работы для студентов (+3%) и людей без опыта (+5%), а вот количество удаленных вакансий сократилось на 4%.
Похоже, что работодатели все менее охотно открывают дистанционные должности.
Напомним, по данным платформы OLX Работа, в мае 2025 года количество предложений сезонной работы заметно увеличилось. Больше всего объявлений сосредоточено в нескольких сферах и регионах, а медианная зарплата в некоторых случаях превышает 35 тысяч гривен.
Большинство предложений — это рабочие и производственные специальности, а также вакансии без требований к опыту. Лучшие показатели одновременно по количеству объявлений, зарплате и спросу имеют Киевская и Одесская области.
По данным Госслужбы занятости, сейчас в государственных базах есть 628 вакансий сезонного характера. Сейчас ищут:
- подсобных рабочих,
- педагогов-организаторов,
- стюардов (услуги в дороге),
- плодоовощеводов,
- рабочих по комплексному обслуживанию сельскохозяйственного производства.
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