Средняя зарплата растет: кто получает больше всего — исследование Сегодня 10:13 — Личные финансы

Средняя зарплата растет: кто получает больше всего — исследование

Уже полгода на украинском рынке труда сохраняется тенденция: средняя зарплата ежемесячно растет примерно на 500 грн. В мае она составила 25 000 грн.

Об этом говорится в исследовании Work.ua.

Наиболее заметно выросли зарплаты в следующих категориях:

«Логистика, склад, ВЭД» — 24 000 грн, +4%;

«Сельское хозяйство, агробизнес» — 27 500 грн, +3%;

«Недвижимость» — 52 500 грн, +3%.

Предлагаемые средние зарплаты уменьшились в следующих категориях:

«Юриспруденция» — 24 000 грн, -4%;

«Культура, музыка, шоу-бизнес» — 24 250 грн, -3%.

Где больше всего вакансий

Традиционно в конце весны и начале лета увеличивается количество вакансий для работников сферы обслуживания.

Однако в мае больше всего вакансий было в категории «Рабочие специальности, производство» из-за острого дефицита кадров в этой сфере.

Также возросло количество вакансий среди следующих категорий: Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" и «Сфера обслуживания».

Стало больше работы для студентов (+3%) и людей без опыта (+5%), а вот количество удаленных вакансий сократилось на 4%.

Похоже, что работодатели все менее охотно открывают дистанционные должности.

Напомним, по данным платформы OLX Работа, в мае 2025 года количество предложений сезонной работы заметно увеличилось. Больше всего объявлений сосредоточено в нескольких сферах и регионах, а медианная зарплата в некоторых случаях превышает 35 тысяч гривен.

Большинство предложений — это рабочие и производственные специальности, а также вакансии без требований к опыту. Лучшие показатели одновременно по количеству объявлений, зарплате и спросу имеют Киевская и Одесская области.

По данным Госслужбы занятости, сейчас в государственных базах есть 628 вакансий сезонного характера. Сейчас ищут:

подсобных рабочих,

педагогов-организаторов,

стюардов (услуги в дороге),

плодоовощеводов,

рабочих по комплексному обслуживанию сельскохозяйственного производства.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.