Где предлагают удаленную работу в Украине: подборка вакансий — Finance.ua

Где предлагают удаленную работу в Украине: подборка вакансий Сегодня 16:04 — Личные финансы

Где предлагают удаленную работу в Украине: подборка вакансий

Удаленная работа открыла новые возможности как для работников, так и для работодателей — позволяя снизить затраты, сохранить гибкость и привлекать таланты независимо от географии.

Помимо очевидного комфорта работать из дома или любой точки мира, удаленный формат позволяет эффективнее распределять время, избегать ежедневных поездок в офис и лучше совмещать профессиональную жизнь с личной.

Специалисты из robota.ua собрали подборку вакансий, где работникам предлагают выбрать: работать в офисе, удаленно или попробовать гибридный формат.

Специалист по привлечению ключевых продавцов (Sales Manager Marketplace) в Eva

📍Днепр/удаленно

Компания ищет специалиста с опытом работы в продажах/аккаунтинге в сфере e-commerce (от 2-х лет) и с воронкой продаж; навыками ведения переговоров с ориентацией на результат; знанием XML-формата прайс-листа; пониманием, что такое маркетплейс и как он работает с точки зрения клиента сайта и продавца.

New Business Manager (Креативное агентство, Ambient OOH) в Megapolis+

📍Гибридный формат

Рекламному холдингу нужен работник , который будет, в частности: строить sales-воронку для креативных ambient-проектов (3D/VFX-борды, инсталляции, проекции); привлекать C-level и brand-маркетинг клиентов к диалогу, питчингу, брифингу; вести consultative selling: от проблематики бренда до креативной идеи и сметы; совместно с креаторами формировать pitch-доки, mood-видео; мониторить новые форматы DOOH/AR/VR, оценивать их техническую и коммерческую жизнеспособность.

Читайте также 5 фраз из описания вакансий, на которые следует обращать внимание кандидатам

Специалист команды промо в «Сільпо»

📍Гибридный формат работы

Сеть супермаркетов приглашает в команду специалиста, в обязанности которого будет входить: консолидация промопредложений; заведение акций в систему, проверка и контроль корректности данных; обновление и корректировка данных (при необходимости).

Предлагается: медицинское страхование, разнообразные тренинги, льготы на изучение иностранного языка или посещение спортивных заведений; скидки на собственное производство (кулинария, выпечка, кондитерские изделия, чай и кофе).

Юрисконсульт в mono

📍Гибридный формат/удаленно

Мультипродуктовая fintech-компания ищет опытного юриста с 3+ годами релевантного опыта (договоры + IT/FinTech/банковская сфера); опытом работы с договорной документацией на украинском и английском языках; пониманием регуляций в сфере финансовых услуг (будет преимуществом опыт НБУ, ЕС регулирование, PSD2, GDPR); сильными навыками юридического письма и переговоров; знанием английского на уровне Upper-Intermediate+.

Инженер-проектировщик (Electrical Designer (CAD system)) в Siemens

📍Киев/удаленно

Компания в поиске инженера-проектировщика в департаменте «Интеллектуальная инфраструктура». Будущему работнику предлагают: возможность бронирования; медицинское страхование (после успешного прохождения испытательного срока); профессиональное развитие; гибкий график работы; возможность работы «Домашний офис».

Читайте также Сезонная работа в Украине: где сейчас есть вакансии

Дизайнер в «Белая Ромашка»

📍Удаленно

Сеть аптек приглашает поучаствовать в конкурсе на вакансию. У вас есть шанс получить работу, если профессионально владеете программами Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign); разбираетесь в цветоведении, шрифтоведении, профессиональной подготовке к печати. Важен для работодателя также опыт работы с простой анимацией/motion design (After Effects) (базовый); опыт редактирования видео (Premier Pro) (базовый); опыт работы в Figma (базовый); опыт работы с генеративным ИИ. Опыт создания иллюстраций будет преимуществом.

Логист в «Агроцентр-Украина»

📍Удаленно

Агрохолдинг ищет работника для выполнения следующих обязанностей: учет процессов погрузки и перевозки сельхозпродукции авто и железнодорожным транспортом; сопровождение реализации сельхозпродукции; работа с первичными документами; осуществление документооборота, ведение отчетности, работа с контрагентами; подготовка заявок на перевозку, получение актов и счетов, передача на оплату.

Специалист по подбору персонала в «Укртелеком»

📍Киев/удаленно

Анонсируют следующие задачи: поиск персонала; организация собеседований с кандидатами; презентация резюме релевантных кандидатов руководителям для дальнейшего рассмотрения; подготовка официальных предложений по работе для успешно прошедших собеседования кандидатов, обсуждение условий работы с ними; предоставление поддержки новым работникам на начальном этапе работы в компании.

Откликайтесь , если у вас есть высшее образование, являетесь студентом последних курсов и работали с автоматизированными системами для подбора персонала.

Читайте также В Минэкономики назвали среднюю зарплату в вакансиях и резюме (инфографика)

Дизайнер обложек для YouTube в Starlight Media

📍Киев/удаленно

и т. п. ); широкие возможности обучения, личностного, профессионального и карьерного развития. Департамент управления дизайна Starlight Media приглашает в свою команду . Предлагается, среди прочего: страхование здоровья за счет компании и возможность застраховать родных; программа поддержки молодых родителей; помощь корпоративного фонда StarLight Hope в экстренных ситуациях; программа льгот и бонусов от партнеров компании (в сервисных компаниях, салонах, спортзалах); широкие возможности обучения, личностного, профессионального и карьерного развития.

SMM Team Lead в Dentsu Ukraine

📍Киев/удаленно

У вас есть шанс получить работу , если у вас есть опыт работы на позиции SMM Head от 2-х лет и значительные достижения; портфолио и примеры проектов; опыт участия в тендерах на услуги SMM; навыки самостоятельного написания текстов для постов и/или редактуры; понимаете основы и функции разных инструментов маркетинга, умеете применять их на практике; умеете строить и реализовывать SMM-стратегии, отвечающие бизнес-целям брендов, создавать идеи для контента и специальных проектов для соцсетей.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.