5 фраз из описания вакансий, на которые следует обращать внимание кандидатам — Finance.ua
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5 фраз из описания вакансий, на которые следует обращать внимание кандидатам

Личные финансы
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5 фраз из описания вакансий, на которые следует обращать внимание кандидатам
5 фраз из описания вакансий, на которые следует обращать внимание кандидатам
В описании вакансий часто можно прочитать между строк, какой на самом деле будет работа и чего ждать от работодателя. Рекрутер объяснила, какие формулировки в объявлениях следует воспринимать настороженно — и что они могут скрывать.
«Есть вакансии, которые даже не нужно анализировать глубоко», — пишет рекрутёрка Анна Знак в LinkedIn.
По ее мнению, фразы в описании могут многое рассказать об условиях работы, и что действительно будут требовать от кандидата.

Фраза № 1: «Быть ​​всегда на связи»

Что это может означать: «График с 9.00 до 18.00, но еще держи телефон рядом и после. Потому что „мы гибкая команда“. Без доплаты, конечно», — объясняет Анна.

Фраза № 2: «Вы должны быть универсалом»

Что это может означать: «Пиши посты, веди аналитику, придумай идеи, сам их воплоти, еще и отчитайся. И давай без выгорания, хорошо?».
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Фраза № 3: «Умение работать без присмотра»

Что это может означать: «То есть руководитель исчез в чатах, задачи размытые, дедлайны на вчера. Справишься? Прекрасно. Нет? Сам виноват».

Фраза № 4: «Отсутствие шаблонов и рамок»

Что это значит: «Все в твоих руках! Но если что-то пойдет не так — вопросы к тебе. Не путать с креативной свободой».

Фраза № 5: «Высокая проактивность»

Что это может означать: Это не об инициативности. Это о «бегай и туши пожары», даже если не твое".
Особенно удивительно видеть такие требования, когда предлагают зарплату 21 000−23 000 грн.
«В такие моменты хочется обнять кандидата, который все же отважится откликнуться. Не формулировки отпугивают кандидатов — а дисбаланс между «хотели бы» и «можем предложить», — отмечает рекрутёрка.

Справка Finance.ua:

  • с составления или обновления резюме начинается поиск работы. И от того, сколько усилий этому уделил соискатель, зависят и все последующие этапы трудоустройства. Но случается, что резюме не дает того фидбека, на который надеялись. Можно потратить часы на составление резюме, отправить его в десятки компаний, а в ответ — тишина. Почему резюме не работает — рассказали специалисты robota.ua;
  • Напомним, средняя зарплата в Украине, по расчетам Госстата, за год выросла на 24% и в первом квартале 2025 года достигла показателя 23 460 грн. В долларовом эквиваленте это чуть больше $560.
По материалам:
Finance.ua
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