Детали в резюме: почему соискатели недооценивают их важность — Finance.ua

Детали в резюме: почему соискатели недооценивают их важность Сегодня 13:12 — Личные финансы

Детали в резюме: почему соискатели недооценивают их важность

Work.ua описал семь самых распространенных причин, которые останавливают соискателей полностью заполнить резюме. и объясняет, почему 20% усилий, которые вы вложите в создание качественного резюме, принесут 80% результата и помогут быстрее найти работу.

Причины, по которым соискатели недооценивают важность деталей в резюме

1. Уверенность, что обязанности и так очевидны

Ошибочное мнение:

«Все и так знают, чем занимается продавец или охранник — зачем мне еще что-нибудь объяснять?».

Как на самом деле. Обязанности отличаются в зависимости от сферы компании, графика, нагрузки и т. п. Возьмем, к примеру, должность охранника. Работник может охранять самые разные объекты. Где-то придется работать с камерами наблюдения, и для этой работы у кандидата должна быть развита цифровая грамотность. Некоторые вакансии предлагают работу в составе группы мобильного реагирования, где работнику обязательно понадобится иметь водительское удостоверение для управления транспортным средством.

Также продавец в магазине техники должен знать характеристики товаров и консультировать клиентов, а в продуктовом — работать с быстрым оборотом, весами, терминалом, часто и с выкладкой товара. А это совсем разные навыки.

Таким образом, как бы ни казалось, что ваша должность не нуждается в уточнениях, без конкретики рекрутер не сможет оценить уровень опыта.

2. Нежелание тратить время

Ошибочное мнение:

«У меня нет времени писать о себе — лучше сразу позвоню рекрутеру».

Как на самом деле. В среднем рекрутер тратит от 6 секунд на первоначальное ознакомление с резюме. А вот телефонный разговор с кандидатом занимает от 5 до 15 минут, чтобы собрать ту же базовую информацию.

Логично, что большинство рекрутеров предпочтут кандидатов, которые присылают полноценное резюме — именно так менеджер по найму сможет эффективно обработать большое количество откликов, быстро оценить опыт, навыки и сосредоточиться на наиболее релевантных кандидатах.

Звонить следует уже после отправки резюме, чтобы уточнить детали или узнать статус своего отклика. Тем более, что некоторые вакансии действительно предусматривают предварительный звонок — в таких случаях это указано в описании.

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Но если вы решите звонить каждому работодателю, то всего на 10 вакансий потратите от 1 до 2 часов — и то без гарантии, что вас выслушают или предложат прийти на собеседование.

3. Непонимание, что именно писать

Ошибочное мнение:

«Я не офисный работник, у меня нет „достижений“».

Как на самом деле. В любых профессиях есть много вещей, которые следует указать как достижения или сильные стороны. Например:

Продавец может отметить: «Обслуживал до 100 клиентов каждый день, работал в часы пик, регулярно получал положительные отзывы».

Кассир: «Работал с большими наличными деньгами, не допускал расхождений во время инкассаций».

Охранник: «Контролировал объект площадью 2000 м², работал с видеонаблюдением и системами сигнализации».

Водитель: «Безаварийный стаж 5 лет, знаю маршрутную сетку города/области».

Даже простые вещи — как стабильность, пунктуальность, знание техники, кассового оборудования или навыки общения с людьми — это уже важная информация для работодателя.

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4. Низкий уровень цифровой грамотности

Ошибочное мнение:

«Не понимаю, как это все правильно заполнять. Сложно».

Как на самом деле. Для многих соискателей действительно проще кажется рассказать о себе по телефону, чем разбираться с навигацией на сайтах по поиску работы, заполнением форм или загрузкой файлов.

5. Низкая самооценка или сомнения в ценности своего опыта

Ошибочное мнение:

«Я обычный кассир, ничего особенного».

Как на самом деле. Работодателю важна ваша реальная практика — умение работать с людьми, с деньгами, техникой, оставаться спокойным под давлением, соблюдать порядок и инструкции. Поэтому то, что для вас ежедневная рутина, для компании может быть ключевым преимуществом.

Потому что рекрутер не видел, как вы работаете — он видел только то, что вы написали о себе в резюме. И если в нем ничего не указано, то и оценить нечего.

Просто опишите, что делали: быстро обслуживали клиентов, вели кассу без ошибок, работали с POS-терминалом — это уже то, что отличает вас от других.

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6. Отрицательный опыт в прошлом

Ошибочное мнение:

«Я когда-то заполнил резюме — и ничего не изменилось».

Как на самом деле. Заполнить один раз резюме — еще не гарантия успеха, особенно если оно поверхностное, без описания опыта, навыков и дополнительной информации. Рекрутер видит только то, что ему дают.

Если вы создадите полноценное резюме и будете поддерживать регулярную активность, такую как откликаться на вакансии, будете иметь и приглашения на собеседования, и шанс выбрать работу, которая действительно вам интересна.

7. Нежелание менять старую привычку

Ошибочное мнение:

«Я так всегда искал — и находил».

Как на самом деле. Рынок труда меняется, как и стрелки ваших часов. Конкуренция выше, требования более четкие, а время у рекрутеров — более ограниченное. Чтобы найти хорошую работу, недостаточно действовать по привычной схеме, когда правила игры уже давно изменились.

Человек тратит на социальные сети более 2 часов в день, а создание резюме на Work.ua занимает в среднем всего 3 минуты 40 секунд. За время, которое вы ежедневно проводите в соцсетях, можно было бы заполнить резюме более 38 раз.

Справка Finance.ua:

В процессе поиска работы искусственный интеллект стал технологией, изменяющей правила игры. Одним из наиболее заметных событий является появление инструментов для создания резюме на основе ИИ.

Чтобы привлекать таланты, компании уже не могут просто ждать резюме. Все чаще они используют инструменты предложений вакансий и пишут кандидатам первыми. Некоторые из них получают десятки, а то и сотни предложений в месяц.

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