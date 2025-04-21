Детали в резюме: почему соискатели недооценивают их важность — Finance.ua

Детали в резюме: почему соискатели недооценивают их важность
Work.ua описал семь самых распространенных причин, которые останавливают соискателей полностью заполнить резюме. и объясняет, почему 20% усилий, которые вы вложите в создание качественного резюме, принесут 80% результата и помогут быстрее найти работу.
Причины, по которым соискатели недооценивают важность деталей в резюме
1. Уверенность, что обязанности и так очевидны
Ошибочное мнение:
«Все и так знают, чем занимается продавец или охранник — зачем мне еще что-нибудь объяснять?».
Как на самом деле. Обязанности отличаются в зависимости от сферы компании, графика, нагрузки
и т. п. Возьмем, к примеру, должность охранника. Работник может охранять самые разные объекты. Где-то придется работать с камерами наблюдения, и для этой работы у кандидата должна быть развита цифровая грамотность. Некоторые вакансии предлагают работу в составе группы мобильного реагирования, где работнику обязательно понадобится иметь водительское удостоверение для управления транспортным средством.
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Также продавец в магазине техники должен знать характеристики товаров и консультировать клиентов, а в продуктовом — работать с быстрым оборотом, весами, терминалом, часто и с выкладкой товара. А это совсем разные навыки.
Таким образом, как бы ни казалось, что ваша должность не нуждается в уточнениях, без конкретики рекрутер не сможет оценить уровень опыта.
2. Нежелание тратить время
Ошибочное мнение:
«У меня нет времени писать о себе — лучше сразу позвоню рекрутеру».
Как на самом деле. В среднем рекрутер тратит от 6 секунд на первоначальное ознакомление с резюме. А вот телефонный разговор с кандидатом занимает от 5 до 15 минут, чтобы собрать ту же базовую информацию.
Логично, что большинство рекрутеров предпочтут кандидатов, которые присылают полноценное резюме — именно так менеджер по найму сможет эффективно обработать большое количество откликов, быстро оценить опыт, навыки и сосредоточиться на наиболее релевантных кандидатах.
Звонить следует уже после отправки резюме, чтобы уточнить детали или узнать статус своего отклика. Тем более, что некоторые вакансии действительно предусматривают предварительный звонок — в таких случаях это указано в описании.
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Но если вы решите звонить каждому работодателю, то всего на 10 вакансий потратите от 1 до 2 часов — и то без гарантии, что вас выслушают или предложат прийти на собеседование.
3. Непонимание, что именно писать
Ошибочное мнение:
«Я не офисный работник, у меня нет „достижений“».
Как на самом деле. В любых профессиях есть много вещей, которые следует указать как достижения или сильные стороны. Например:
Продавец может отметить: «Обслуживал до 100 клиентов каждый день, работал в часы пик, регулярно получал положительные отзывы».
Кассир: «Работал с большими наличными деньгами, не допускал расхождений во время инкассаций».
Охранник: «Контролировал объект площадью 2000 м², работал с видеонаблюдением и системами сигнализации».
Водитель: «Безаварийный стаж 5 лет, знаю маршрутную сетку города/области».
Даже простые вещи — как стабильность, пунктуальность, знание техники, кассового оборудования или навыки общения с людьми — это уже важная информация для работодателя.
4. Низкий уровень цифровой грамотности
Ошибочное мнение:
«Не понимаю, как это все правильно заполнять. Сложно».
Как на самом деле. Для многих соискателей действительно проще кажется рассказать о себе по телефону, чем разбираться с навигацией на сайтах по поиску работы, заполнением форм или загрузкой файлов.
5. Низкая самооценка или сомнения в ценности своего опыта
Ошибочное мнение:
«Я обычный кассир, ничего особенного».
Как на самом деле. Работодателю важна ваша реальная практика — умение работать с людьми, с деньгами, техникой, оставаться спокойным под давлением, соблюдать порядок и инструкции. Поэтому то, что для вас ежедневная рутина, для компании может быть ключевым преимуществом.
Потому что рекрутер не видел, как вы работаете — он видел только то, что вы написали о себе в резюме. И если в нем ничего не указано, то и оценить нечего.
Просто опишите, что делали: быстро обслуживали клиентов, вели кассу без ошибок, работали с POS-терминалом — это уже то, что отличает вас от других.
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6. Отрицательный опыт в прошлом
Ошибочное мнение:
«Я когда-то заполнил резюме — и ничего не изменилось».
Как на самом деле. Заполнить один раз резюме — еще не гарантия успеха, особенно если оно поверхностное, без описания опыта, навыков и дополнительной информации. Рекрутер видит только то, что ему дают.
Если вы создадите полноценное резюме и будете поддерживать регулярную активность, такую как откликаться на вакансии, будете иметь и приглашения на собеседования, и шанс выбрать работу, которая действительно вам интересна.
7. Нежелание менять старую привычку
Ошибочное мнение:
«Я так всегда искал — и находил».
Как на самом деле. Рынок труда меняется, как и стрелки ваших часов. Конкуренция выше, требования более четкие, а время у рекрутеров — более ограниченное. Чтобы найти хорошую работу, недостаточно действовать по привычной схеме, когда правила игры уже давно изменились.
Человек тратит на социальные сети более 2 часов в день, а создание резюме на Work.ua занимает в среднем всего 3 минуты 40 секунд. За время, которое вы ежедневно проводите в соцсетях, можно было бы заполнить резюме более 38 раз.
Справка Finance.ua:
- В процессе поиска работы искусственный интеллект стал технологией, изменяющей правила игры. Одним из наиболее заметных событий является появление инструментов для создания резюме на основе ИИ.
- Чтобы привлекать таланты, компании уже не могут просто ждать резюме. Все чаще они используют инструменты предложений вакансий и пишут кандидатам первыми. Некоторые из них получают десятки, а то и сотни предложений в месяц.
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