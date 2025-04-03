Опыт и резюме не требуются: 15 вакансий с зарплатой до 40 тыс. грн — Finance.ua

Опыт и резюме не требуются: 15 вакансий с зарплатой до 40 тыс. грн Сегодня 16:05 — Личные финансы

Опыт и резюме не требуются: 15 вакансий с зарплатой до 40 тыс. грн

Не можете найти работу, потому что везде нужен опыт и идеальное резюме? Специалисты work.ua собрали подборку вакансий, где работодатели рассматривают кандидатов без опыта и тех, кто не любит составлять резюме.

1. Оператор call-центра (информационная поддержка)

Днепр, 19 000−23 000 грн

Компания Vodafone ищет оператора , который будет консультировать клиентов, регистрировать обращения и предлагать дополнительные услуги. От соискателя ожидают свободное владение украинским языком и обучаемость. Работодатель предлагает гибкий график, официальное трудоустройство, карьерное развитие и медицинское страхование.

2. Администратор салона красоты

Киев, 27 000−40 000 грн

В салон красоты Clio нужен администратор . Обязанности специалиста — консультирование и запись клиентов на услуги, работа с кассовой системой и решение административных вопросов. Предлагают работу с профессионалами, гибкий график и возможности для обучения.

3. Продавец-консультант электроники и бытовой техники

Хмельницкий, 30 000−40 000 грн

Магазин техники COMFY ищет продавца-консультанта , интересующегося миром техники. Работодатель предлагает официальное трудоустройство, график 5/2 по 8 рабочих часов, удобную систему обучения в смартфоне и возможность карьерного роста. Ищут кандидата, умеющего слышать потребности клиента и помогать ему с выбором.

4. Оператор почтового отделения № 18

Одесса, 20 000−24 000 грн

«Новая почта» — лидер по экспресс-доставке в Украине. Компания ищет кандидата , который будет загружать и разгружать посылки, вносить данные в систему и рассчитывать клиентов. Ожидается, что кандидат не будет иметь противопоказаний к физическим нагрузкам и владеть ПК. Предложения: официальное трудоустройство, карьерный рост, страхование здоровья и жизни.

5. Оператор на полиграфическое производство

Одесса, 22 000−26 000 грн

В полиграфическое производство «Айпринт» требуется оператор , который будет контролировать печать и готовить заказ к выдаче. Отсутствие опыта — не проблема, если кандидат внимателен и быстро учится. Работодатель обещает работу с безопасными материалами на светлом и чистом производстве. График работы — с понедельника по пятницу с 08:00 до 18:00.

6. Актер кукольного театра с собственным авто

Луцк, 26 000 грн

Кукольный театр «Веселый медвежонок» ищет в команду актера или актрису с собственным авто. Предлагают ежедневную зарплату, гибкий график работы до 16:00, компенсацию амортизации автомобиля и расходов на топливо. Кандидат должен уметь работать с детьми, иметь четкую дикцию и адаптируемый голос под разных персонажей. Обязательно нужно быть готовым к командировкам.

7. Пиццайоло

Белая Церковь, 21 000−24 000 грн

IQ Pizza дает возможность начать карьеру и обучает соискателей без опыта. В команде ждут человека, в чьих обязанностях будет приготовление пиццы, соблюдение стандартов качества и безопасности продуктов питания. Гарантируют вознаграждение за обучение, возможность карьерного развития и график в формате 3/3 или 4/2 с 10:00 до 22:00.

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8. Швея

Ровно, 20 000−26 000 грн

Производственное предприятие «Волмас» специализируется на изготовлении амуниции для военных и охотников. Сейчас команда в поисках аккуратного и усердного человека, который легко обучается. В обязанности входит пошив амуниции. Условия — оплачиваемая стажировка, официальное трудоустройство и график с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00.

9. Специалист, специалистка инвентаризационной комиссии, ревизор, ревизорка

Самбор, 19 000−23 000 грн

Мультимаркет «Аврора» в поисках специалиста по инвентаризации. Компания не обращает внимания на опыт, а ищет кандидата, умеющего эффективно работать ночью. Работа будет заключаться в переучете товаров и оборудования преимущественно в ночные смены. Компания предлагает гибкий график, командировку с компенсацией расходов, корпоративную скидку и финансовую помощь для ВПЛ и людей с инвалидностью.

10. Продавец в пекарню

Запорожье, 18 000−20 000 грн

«Перша пекарня Твого міста» ищет продавца . Основными обязанностями будут обслуживание покупателей, оформление заказов, работа с кассовым аппаратом и соблюдение санитарных норм. В этой должности компания хочет видеть коммуникабельного и внимательного работника, желающего развиваться. Предлагают вознаграждение за обучение, рабочий график 3/3 или 4/2 с 07:00 до 22:00.

11. Водитель на авто компании

Полтава, 25 000−35 000 грн

Компания Bolt сейчас в поисках водителя , который будет заботиться об опрятности автомобиля. Работодатель предоставляет новый автомобиль, предлагает поддержку менеджера на всех этапах поездки, оплачивает ТО и ремонт машины. Требования к кандидату — водительские права категории В, опыт вождения от 1 года и наличие смартфона.

12. Мастер по заточке ножей

Ирпень, 35 000 грн

Украинский производитель изделий из металла, дерева и кожи Pohvalin ищет мастера по заточке ножей. Опыт работы необязателен, но работодатель ожидает неконфликтного и ответственного кандидата, который будет работать в команде. В мастерской обучат правильно и равномерно затачивать поверхность ножа или инструмента, это входит в основные обязанности. Компания предлагает график с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.

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13. Работник заведения ресторанного хозяйства

Тернополь, 22 309 грн

МакДональдз — международная компания, которая ищет работника в заведение. Из обязанностей — готовить бургеры и другую продукцию, формировать заказы для выдачи и контролировать чистоту. Работодатель предлагает официальное трудоустройство, гибкий график работы, доступ к платформе заботы о ментальном здоровье и переход в укрытие во время воздушной тревоги с сохранением оплаты.

14. Продавец-консультант

Винница, 14 000−32 000 грн

Компания Dnipro-M ищет продавца , который будет консультировать покупателей, предоставлять хороший сервис и соблюдать порядок на рабочем месте. Работодатель предлагает собственное корпоративное обучение, карьерный рост и график 4/2 с 08:00 до 20:00.

15. Продавец-бариста

Львов, 19 000−23 000 грн

«КафеРынок» в поисках бариста в команду. Работодатель предлагает стабильный график 3/2, официальное трудоустройство, корпоративный обед и профессиональный рост. Обязанности кандидата: приготовление напитков, сэндвичей и роллов, обслуживание гостей и работа с кассовым аппаратом. Компания открыта к совершеннолетним соискателям, которые хорошо коммуницируют и готовы учиться новому делу.

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