Как сформировать полезные финансовые привычки: советы от специалистов — Finance.ua

Как сформировать полезные финансовые привычки: советы от специалистов Сегодня 08:33 — Личные финансы

Как сформировать полезные финансовые привычки: советы от специалистов

Финансовые привычки — это не просто повторяющиеся действия. Они основываются на личных убеждениях, эмоциях и моделях поведения.

Для того чтобы новые привычки вошли в жизнь, важно понимать, как работает мозг и что именно помогает нам менять собственное поведение. Подробно об этом рассказали специалисты Финкульта

Как работает формирование привычек

Формирование любой привычки состоит из трех этапов:

Во-первых, то, что запускает поведение. К примеру, получение зарплаты может быть сигналом для начала финансового планирования на месяц. Во-вторых, собственно привычка, например, привычка откладывать каждый месяц 5% дохода на сбережения. В третьих, чтобы привычка закрепилась и стала жизненной рутиной, мозг должен видеть в ней пользу и удовольствие.

Вознаграждением и результатом соблюдения привычки может стать приятное чувство контроля собственных финансов или будущая финансовая безопасность.

Читайте также Как делать сбережения и инвестировать: практические советы

Как внедрить новые финансовые привычки

Замените старую привычку новой.

Легче не искоренять старое поведение, а заменять его. К примеру, вместо того, чтобы импульсивно покупать кофе каждое утро, переводите эти же деньги на отдельный счет «маленькие радости» — так вы накопите на что-то более важное.

Используйте «эффект дофамина»

Мозг любит мгновенное удовольствие. Отмечайте маленькие победы. Похвалите себя, если смогли сэкономить. Геймифицируйте процесс. Попробуйте «финансовый челлендж» — каждый день без лишних трат отмечайте в календаре.

Привяжите новую привычку к уже существующей

Легче запомнить что-то новое, если добавить его в уже знакомый процесс. Например, во время утреннего кофе проверяйте баланс на карте, а после получения зарплаты сразу переводите часть на сбережения.

Используйте правило 2 минут

Чтобы новая привычка сформировалась, она должна быть простой. Начните с действий, занимающих максимум 2 минуты: открыть банковское приложение и посмотреть баланс, пересчитать остаток в кошельке и записать расходы.

5 полезных финансовых привычек, которые следует попробовать уже сейчас:

Вести учет доходов и расходов. Регулярно просматривать подписки и автоматические платежи. Защищать свои персональные финансовые данные. Раз в квартал проверять кредитную историю. Раз в неделю проводить «финансовый чек-ап».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.