Как сформировать полезные финансовые привычки: советы от специалистов — Finance.ua

Как сформировать полезные финансовые привычки: советы от специалистов
Финансовые привычки — это не просто повторяющиеся действия. Они основываются на личных убеждениях, эмоциях и моделях поведения.
Для того чтобы новые привычки вошли в жизнь, важно понимать, как работает мозг и что именно помогает нам менять собственное поведение. Подробно об этом рассказали специалисты Финкульта.
Как работает формирование привычек
Формирование любой привычки состоит из трех этапов:
- Во-первых, то, что запускает поведение. К примеру, получение зарплаты может быть сигналом для начала финансового планирования на месяц.
- Во-вторых, собственно привычка, например, привычка откладывать каждый месяц 5% дохода на сбережения.
- В третьих, чтобы привычка закрепилась и стала жизненной рутиной, мозг должен видеть в ней пользу и удовольствие.
Вознаграждением и результатом соблюдения привычки может стать приятное чувство контроля собственных финансов или будущая финансовая безопасность.
Как внедрить новые финансовые привычки
- Замените старую привычку новой.
Легче не искоренять старое поведение, а заменять его. К примеру, вместо того, чтобы импульсивно покупать кофе каждое утро, переводите эти же деньги на отдельный счет «маленькие радости» — так вы накопите на что-то более важное.
- Используйте «эффект дофамина»
Мозг любит мгновенное удовольствие. Отмечайте маленькие победы. Похвалите себя, если смогли сэкономить. Геймифицируйте процесс. Попробуйте «финансовый челлендж» — каждый день без лишних трат отмечайте в календаре.
- Привяжите новую привычку к уже существующей
Легче запомнить что-то новое, если добавить его в уже знакомый процесс. Например, во время утреннего кофе проверяйте баланс на карте, а после получения зарплаты сразу переводите часть на сбережения.
- Используйте правило 2 минут
Чтобы новая привычка сформировалась, она должна быть простой. Начните с действий, занимающих максимум 2 минуты: открыть банковское приложение и посмотреть баланс, пересчитать остаток в кошельке и записать расходы.
5 полезных финансовых привычек, которые следует попробовать уже сейчас:
- Вести учет доходов и расходов.
- Регулярно просматривать подписки и автоматические платежи.
- Защищать свои персональные финансовые данные.
- Раз в квартал проверять кредитную историю.
- Раз в неделю проводить «финансовый чек-ап».
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