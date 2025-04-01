Профессиональный старт: подборка перспективных стажировок апреля — Finance.ua
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Профессиональный старт: подборка перспективных стажировок апреля

Личные финансы
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Профессиональный старт: подборка перспективных стажировок апреля
Профессиональный старт: подборка перспективных стажировок апреля
Стажировка — это возможность студентам и молодым специалистам получить опыт работы, который в будущем может стать ценным активом в резюме.
Специалисты robota.ua подготовили актуальную подборку стажировок от украинских и международных компаний для представителей разных сфер деятельности.

Стажировка в отделе консалтинга (Consulting Test Drive) в Deloitte

📍 Киев
Международная компания, предоставляющая аудиторские, консалтинговые, финансовые, рисковые, налоговые и юридические услуги, приглашает студентов последних курсов и выпускников на кейс-соревнование Consulting Test Drive. Лучшие участники получат приглашение на стажировку в отдел консалтинга.
Офлайн-мероприятие пройдет 14 апреля в Киеве. Чтобы стать участником кейс-соревнования, зарегистрируйтесь до 6 апреля, заполните анкету; пройдите онлайн тест.

Стажер в отдел продаж в «Филипп Моррис Украина»

📍 Днепр
Embark — глобальная оплачиваемая карьерная программа для студентов 4−6 курсов университета или выпускников 2023—2024 года (граждан Украины) от Филипп Моррис Интернешнл.
План программы:
  • Подача заявок — до 2 мая 2025 года.
  • Центр оценивания — 12−23 мая 2025 года.
  • Продолжительность стажировки — 2 июня-29 августа 2025 года.
  • Подать заявку можно в разных городах Украины.
Среди требований к стажерам: наличие водительского удостоверения категории В (или желание получить его в ближайшее время); знание английского языка не обязательно, но будет преимуществом.

Маркетолог спортивного направления «Киевстар ТВ» (стажер) в 1+1 media

📍 Киев
Приглашают на стажировку кандидатов, имеющих образование/обучающихся по направлению «Маркетинг, PR, реклама» (желательно, но не обязательно). Стажировка предполагает выполнение следующих задач: создание плана маркетинговых активностей для продвижения спортивных трансляций; разработка идей и написание контента на спортивную тематику; обновление контентного календаря спортивных событий для планирования промо; отслеживание дат спортивных событий и обеспечение их эффективного освещения; сотрудничество с инфлюенсерами, блогерами и спортсменами для продвижения платформы и спортивного контента.
Обязательным требованием участия в отборе является наличие видеорезюме.

Стажер в отдел платежей (со знанием английского языка) в Kernel

📍 Полтава
Крупнейший в Украине производитель и экспортер подсолнечного масла приглашает на стажировку кандидатов с высшим образованием («Экономика"/"Учет и налогообложение"/"Финансы, банковское дело"/"Менеджмент»). Продолжительность — 3 месяца. Среди задач: сопровождение активных и пассивных операций корпоративных клиентов; сопровождение и контроль за ведением договоров; начисление процентов по кредитам и депозитам.

Специалист по коммерческой поддержке (стажер) в «Сільпо»

📍 Киев
Пройдя программу стажировки, стажеры научатся: формировать ассортимент категории товара, а также отчетность по категориям товаров; вести деловые переговоры с партнерами и поставщиками; анализировать конкурентную среду, осуществлять мониторинг и выявлять тенденции рынка; будут участвовать в процессе обеспечения постоянного наличия товаров повышенного спроса.
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Интерн отдела аудита в Forvis Mazars в Украине

📍 Киев
Шанс пройти стажировку имеют студенты 2−6 курсов или выпускники специальностей, связанных с бухгалтерией, аудитом, экономикой или финансами; которые могут работать полный (40 ч/нед) или неполный (30 ч/нед) рабочий день и посещать офис в Киеве два-три раза в неделю.
Стажировка будет длиться 3−4 месяца и полностью оплачивается. В случае успешного прохождения компания предлагает позицию младшего аудитора и дальнейшее развитие.

Стажер (практика налоговых и таможенных споров) в Arzinger

📍 Киев
На стажировку приглашают студентов последнего курса или выпускников по специальности «Право»; которые владеют юридическим украинским и английским языками; могут работать 30 часов в неделю. Обязанности: мониторинг и анализ новостей законодательства; помощь в подготовке презентаций и статей по правовой тематике; анализ законодательства и судебной практики по применению на практике; помощь в подготовке юридических документов.

Младший инженер-проектировщик систем отопления, вентиляции и кондиционирования (стажер) в Arterium

📍 Киев
Лидер фармацевтического рынка Украины приглашает стать частью команды. Зона ответственности: участие в разработке технической документации (расчеты, пояснительная записка); оформление графической части проектов. Пожелания: высшее/незаконченное высшее образование («Инженер по теплогазоснабжению и вентиляции», «Инженер-теплотехник», «Инженер-энергетик»), студенты 4−5 курсов и выпускники 2023−2024 годов; знания по проектированию систем вентиляции, отопления, кондиционирования, теплоснабжения в промышленной отрасли (производство, складские помещения); знание действующей нормативной базы (ГСН, ГСТУ).

Механик-стажер (с бронированием) в «Цеппелин Украина»

📍 Горишние Плавни
Приглашают студентов 3−5 курсов и выпускников 2023—2024 годов технических и машиностроительных специальностей для прохождения стажировки и обучения с возможностью дальнейшего трудоустройства на должности механик, инженер по ремонту.
Предлагается: ежемесячная зарплата; оплачиваемый отпуск; бронирование, спецодежда.
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Кредитный аналитик (стажер) в «Ощадбанк»

📍 Киев
Ключевые задачи будущего стажера: анализ предоставленных документов клиента на предоставление кредита клиентам микробизнеса; анализ кредитоспособности и принятие решения о возможности кредитования клиентов сегмента микробизнеса; проверка кредитной истории заемщика.
Пожелания: студенты 4−5 курсов экономического направления; желателен опыт в банковской сфере по направлению «Кредитный анализ».
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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