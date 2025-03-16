Какие специалисты в Украине получают самые высокие зарплаты — Finance.ua

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Какие специалисты в Украине получают самые высокие зарплаты

Личные финансы
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Какие специалисты в Украине получают самые высокие зарплаты
Какие специалисты в Украине получают самые высокие зарплаты, Фото: freepik
В феврале 2025 года средняя зарплата увеличилась до 23 500 грн (+500 грн к январю).
Об этом идет речь в исследовании Work.ua.
Среди областей с наибольшим количеством вакансий средние зарплаты выросли в:
  • Киевской — 26 500 грн, +500 грн к январю;
  • Львовской — 24 900 грн, +900 грн;
  • Одесской — 22 500 грн, +500 грн;
  • Харьковской — 21 500 грн, +500 грн.
А вот в Днепропетровской области размер средней зарплаты остался неизменным — 22 500 грн.
Наиболее заметно выросли зарплаты в вакансиях в следующих категориях:
  • «Телекоммуникации и связь» — 30 000 грн, +9% к январю;
  • «Страхование» — 27 750 грн, +7%;
  • «СМИ, издательство, полиграфия» — 24 000 грн, +7%;
  • «IT, компьютеры, интернет» — 29 250 грн, +6%;
  • «Строительство, архитектура» — 30 000 грн, +5%;
  • «Недвижимость» — 50 000 грн, +5%;
  • «Топ-менеджмент, руководство высшего звена» — 50 000 грн, +5%.

Каких кандидатов больше всего на рынке труда

Основная часть соискателей на рынке труда — это молодежь с опытом работы.
Какие специалисты в Украине получают самые высокие зарплаты
Среди соискателей в феврале больше всего было таких специалистов:
  • продавец-консультант;
  • администратор;
  • менеджер по продажам;
  • водитель;
  • бухгалтер;
  • офис-менеджер;
  • менеджер по работе с клиентами;
  • бармен;
  • SMM-специалист;
  • менеджер по персоналу.
Напомним, должности верстальщика, Front-end разработчика, веб-дизайнера — стабильно на вершине рейтинга самых конкурентных профессий. Но уже второй месяц подряд его возглавляет должность директ-менеджера, то есть специалиста по обработке заявок в инстаграм-магазинах.
Среди других на удивление конкурентных вакансий — копирайтер, видеомонтажер, переводчик английского, графический дизайнер, ретушер, киносценарист, литературный редактор, администратор салона красоты и интернет-магазина.
Finance.ua стремится быть полезным, поэтому мы запустили опрос, чтобы лучше понимать ваши интересы, цели и предпочтения в контенте.

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По материалам:
Finance.ua
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