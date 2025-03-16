Какие специалисты в Украине получают самые высокие зарплаты — Finance.ua

Какие специалисты в Украине получают самые высокие зарплаты
В феврале 2025 года средняя зарплата увеличилась до 23 500 грн (+500 грн к январю).
Об этом идет речь в исследовании Work.ua.
Среди областей с наибольшим количеством вакансий средние зарплаты выросли в:
- Киевской — 26 500 грн, +500 грн к январю;
- Львовской — 24 900 грн, +900 грн;
- Одесской — 22 500 грн, +500 грн;
- Харьковской — 21 500 грн, +500 грн.
А вот в Днепропетровской области размер средней зарплаты остался неизменным — 22 500 грн.
Наиболее заметно выросли зарплаты в вакансиях в следующих категориях:
- «Телекоммуникации и связь» — 30 000 грн, +9% к январю;
- «Страхование» — 27 750 грн, +7%;
- «СМИ, издательство, полиграфия» — 24 000 грн, +7%;
- «IT, компьютеры, интернет» — 29 250 грн, +6%;
- «Строительство, архитектура» — 30 000 грн, +5%;
- «Недвижимость» — 50 000 грн, +5%;
- «Топ-менеджмент, руководство высшего звена» — 50 000 грн, +5%.
Каких кандидатов больше всего на рынке труда
Основная часть соискателей на рынке труда — это молодежь с опытом работы.
Среди соискателей в феврале больше всего было таких специалистов:
- продавец-консультант;
- администратор;
- менеджер по продажам;
- водитель;
- бухгалтер;
- офис-менеджер;
- менеджер по работе с клиентами;
- бармен;
- SMM-специалист;
- менеджер по персоналу.
Напомним, должности верстальщика, Front-end разработчика, веб-дизайнера — стабильно на вершине рейтинга самых конкурентных профессий. Но уже второй месяц подряд его возглавляет должность директ-менеджера, то есть специалиста по обработке заявок в инстаграм-магазинах.
Среди других на удивление конкурентных вакансий — копирайтер, видеомонтажер, переводчик английского, графический дизайнер, ретушер, киносценарист, литературный редактор, администратор салона красоты и интернет-магазина.
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