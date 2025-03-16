Какие специалисты в Украине получают самые высокие зарплаты — Finance.ua

Какие специалисты в Украине получают самые высокие зарплаты Сегодня 12:05 — Личные финансы

Какие специалисты в Украине получают самые высокие зарплаты, Фото: freepik

В феврале 2025 года средняя зарплата увеличилась до 23 500 грн (+500 грн к январю).

Об этом идет речь в исследовании Work.ua.

Среди областей с наибольшим количеством вакансий средние зарплаты выросли в:

Киевской — 26 500 грн, +500 грн к январю;

Львовской — 24 900 грн, +900 грн;

Одесской — 22 500 грн, +500 грн;

Харьковской — 21 500 грн, +500 грн.

А вот в Днепропетровской области размер средней зарплаты остался неизменным — 22 500 грн.

Наиболее заметно выросли зарплаты в вакансиях в следующих категориях:

«Телекоммуникации и связь» — 30 000 грн, +9% к январю;

«Страхование» — 27 750 грн, +7%;

«СМИ, издательство, полиграфия» — 24 000 грн, +7%;

«IT, компьютеры, интернет» — 29 250 грн, +6%;

«Строительство, архитектура» — 30 000 грн, +5%;

«Недвижимость» — 50 000 грн, +5%;

«Топ-менеджмент, руководство высшего звена» — 50 000 грн, +5%.

Каких кандидатов больше всего на рынке труда

Основная часть соискателей на рынке труда — это молодежь с опытом работы.

Среди соискателей в феврале больше всего было таких специалистов:

продавец-консультант;

администратор;

менеджер по продажам;

водитель;

бухгалтер;

офис-менеджер;

менеджер по работе с клиентами;

бармен;

SMM-специалист;

менеджер по персоналу.

Напомним, должности верстальщика, Front-end разработчика, веб-дизайнера — стабильно на вершине рейтинга самых конкурентных профессий. Но уже второй месяц подряд его возглавляет должность директ-менеджера, то есть специалиста по обработке заявок в инстаграм-магазинах.

Среди других на удивление конкурентных вакансий — копирайтер, видеомонтажер, переводчик английского, графический дизайнер, ретушер, киносценарист, литературный редактор, администратор салона красоты и интернет-магазина.

Finance.ua стремится быть полезным, поэтому мы запустили опрос, чтобы лучше понимать ваши интересы, цели и предпочтения в контенте.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.