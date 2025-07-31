Получить гражданство Польши станет дороже — Finance.ua

Получить гражданство Польши станет дороже Сегодня 15:37 — Мир

Получить гражданство Польши станет дороже

Получение польского гражданства подорожает уже с 1 августа — меняются размеры государственных оплат за рассмотрение дел.

Об этом пишет inpoland.net

Согласно новым правилам, подача документов на гражданство через президента Польши (nadanie obywatelstwa) обойдется в 1669 злотых. Ранее эта процедура не предусматривала никаких государственных пошлин.

Если же оформление происходит через воеводу (uznanie za obywatela), то стоимость будет составлять 1000 злотых вместо прежних 219.

При этом в случае отказа денежные средства не возвращаются.

Также изменен срок рассмотрения дел: теперь у инспектора официально до шести месяцев для принятия решения.

Польша хочет ограничить въезд иностранцев по безвизу в ЕС

Помимо вышеуказанных изменений страна рассматривает возможность ограничения безвизового режима для граждан отдельных стран Шенгенской зоны. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел и администрации Чеслав Мрочек, комментируя угрозы, связанные с миграционной политикой, и громкое дело колумбийца, подозреваемого в связях с российской разведкой.

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По словам Мрочека, в августе 2024 года Польша уже ввела визовый режим для граждан Колумбии, приезжающих с целью трудоустройства. Теперь власти планируют инициировать на уровне Шенгенской зоны отмену безвиза для еще нескольких государств.

«Вероятно, мы обратимся с такой заявкой в рамках Шенгена», — отметил замминистра.

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Как сообщила Агентура внутренней безопасности (ABW), в мае 2024 года в Польше был задержан 27-летний гражданин Колумбии, который, по данным следствия, совершил два поджога по заданию российских спецслужб. Под видом ученого из Южной Америки он якобы собирал разведывательную информацию.

В июне 2025 года чешский суд признал мужчину виновным в поджоге автобусного депо в Праге и подготовке к поджогу торгового центра. Его приговорили к восьми годам лишения свободы. Премьер Чехии подчеркнул, что за действиями иностранца стояли российские разведслужбы.

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