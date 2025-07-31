В Европе утвердили дату начала работы новой системы въезда и выезда из ЕС — Finance.ua

В Европе утвердили дату начала работы новой системы въезда и выезда из ЕС Сегодня 10:13 — Мир

В Европе утвердили дату начала работы новой системы въезда и выезда из ЕС

Еврокомиссия определила 12 октября 2025 года датой постепенного запуска Системы въезда/выезда (EES) в странах Европейского Союза.

Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Отмечается, что это новая технологическая система, которая будет фиксировать в электронном виде въезды и выезды граждан третьих стран, путешествующих в 29 государств, включая ассоциированные страны Шенгена.

Как будет работать новая система

EES постепенно заменит традиционную проштамповку паспортов. Система будет собирать биометрические данные путешественников, в том числе отпечатки пальцев и изображения лица, а также другую информацию о путешествии. Данные будут вноситься при пересечении границы, что позволит более точно отслеживать, кто и когда въехал или уехал из ЕС.

Зачем это вводят

Основная цель EES — повысить эффективность контроля на внешних границах ЕС. Благодаря новой системе будет проще выявлять нарушения сроков пребывания, а также случаи мошенничества с документами или личностью. Система также будет способствовать борьбе с нелегальной миграцией и укреплению безопасности в Евросоюзе.

Что это значит для путешественников

Благодаря автоматизированным проверкам пересечение границы должно стать более быстрым и удобным. Личная информация путешественников будет храниться в соответствии с самыми высокими стандартами защиты данных.

Напомним, 18 июля Совет ЕС принял закон, который позволит постепенно в течение 6 месяцев запустить новую систему цифрового управления границами (EES) для въезда/выезда.

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До октября в ЕС будут проводиться информационные кампании по подготовке путешественников к новым процедурам. Особое внимание будет уделено аэропортам и другим пограничным пунктам.

Регламент ETIAS, принятый в 2018 году, установил плату в размере 7 евро. Но, учитывая рост инфляции с 2018 года и дополнительные операционные расходы, связанные, например, с новыми техническими функциями, интегрированными в систему, плата будет скорректирована до 20 евро за заявку, действительную в течение трех лет.

Справка Finance.ua:

система EES — часть масштабного пакета Smart Borders, предусматривающего цифровизацию пограничного контроля;

в пакет также входят Европейская система авторизации путешествий (ETIAS) и расширенное использование автоматизированных пунктов контроля.

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