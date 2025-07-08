Новые правила въезда в ЕС: Европарламент одобрил систему контроля на границах — Finance.ua
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Новые правила въезда в ЕС: Европарламент одобрил систему контроля на границах

Мир
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Новые правила въезда в ЕС: Европарламент одобрил систему контроля на границах
Новые правила въезда в ЕС: Европарламент одобрил систему контроля на границах
Европейский парламент во вторник окончательно одобрил постепенное развертывание системы въезда-выезда (EES) на внешних границах ЕС, о введении которой говорилось давно.
Об этом пишет УНН со ссылкой на Европарламент.
«Во вторник Европейский парламент одобрил 572 голосами „за“, 42 „против“ и 67 воздержавшихся постепенное введение системы въезда-выезда (EES) на внешних границах ЕС в течение 180 дней, что проложило путь к началу развертывания осенью», — сообщили в Европарламенте.
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Система въезда-выезда (EES) является одной из совместимых баз данных ЕС для управления границами и безопасности. После того как она будет полностью введена в эксплуатацию, физическое проставление штампов в паспортах будет заменено записями в EES, которые будут доступны для консультаций в режиме реального времени для других государств-членов Шенгенской зоны в соответствии с их потребностями в сфере безопасности.
Впервые биометрические данные, включая отпечатки пальцев и изображения лиц, будут систематически собираться на внешних границах ЕС. Ожидается, что система сократит количество нарушений правил въезда.

Как будет работать система

После ввода в эксплуатацию система будет регистрировать данные, включая имя, тип проездного документа, время и место въезда и выезда, а также биометрические данные, такие как изображения лиц и отпечатки пальцев, граждан третьих стран, которые въезжают и выезжают из Шенгенской зоны по краткосрочным визам или пользуются безвизовым режимом.

Постепенное внедрение

Систему будут внедрять в течение 180 дней.
Это необходимо для того, чтобы предотвратить одновременный запуск во всех странах, который может поставить под угрозу систему.
В период развертывания запуск может быть временно приостановлен, если время ожидания станет слишком длинным или из-за технических проблем.
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Согласно согласованному графику, 10% пересечений границы должны быть зарегистрированы в системе к 30-му дню, а 35% - к 90-му дню. До 170-го дня должны быть зарегистрированы все пересечения.
Выбор постепенного развертывания является добровольным, то есть страны ЕС могут развернуть систему сразу, если захотят.
«Теперь мяч на стороне государств-членов и Европейской комиссии, чтобы завершить подготовку и начать 180-дневное развертывание как можно быстрее», — сказала европарламентарий-докладчик Асита Канко.

Следующие шаги

Совет ЕС должен официально принять закон, прежде чем он будет опубликован в Официальном журнале ЕС. На третий день после публикации он вступит в силу.
В течение 30 дней после вступления в силу агентство ЕС eu-LISA, как указано, должно разработать план развертывания для EES, а в течение 60 дней с той же даты каждое государство-член — национальный план развертывания. В конце концов Еврокомиссия должна решить, когда запустить 180-дневный период развертывания.
По материалам:
УНН
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