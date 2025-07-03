Сколько украинцев остается за границей — отчет Минэкономики Сегодня 17:01

Сколько украинцев остается за границей — отчет Минэкономики

В первой половине 2025 года наблюдалось определенное замедление темпов миграции из Украины.

Об этом свидетельствует мониторинг основных событий в экономике Украины за май 2025 года.

По данным Агентства ООН по делам беженцев, на 31 мая 2025 года в мире было зафиксировано 5,62 миллиона беженцев из Украины. Из них:

5,06 млн находятся в европейских странах,

0,56 млн за пределами Европы.

Что касается россии, то по последним оценкам, которые были на середину 2023 года, там находилось примерно 1,2 миллиона украинцев, которые находятся под разными правовыми формами пребывания (кроме статуса беженца или временного убежища).

Инфографика: Минэкономики

УВКБ ООН провел опрос среди украинских беженцев в нескольких европейских странах в период с октября 2024 по май 2025 года. Было собрано 7014 ответов. 99% респондентов — граждане Украины, в том числе 77% женщин, а средний возраст — 45 лет.

Основные результаты опроса:

среди респондентов 18−59 лет: 36% составляют женщины, 17% мужчины;

больше всего украинцев выехали за границу в первом и втором кварталах 2022 года — 28% и 14% соответственно;

до выезда из Украины работали 51% респондентов, ныне трудоустроены 41%;

к началу войны 5% были безработными, а сейчас за границей не работают 16%.

Инфографика: Минэкономики

Напомним, МИД запустил цифровой нотариат для украинцев за рубежом. Чтобы оформить доверенность или другой нотариальный документ в посольстве, не нужно лично приносить все бумаги. Вместо этого можно:

подать заявку через электронный кабинет на платформе е-Консул;

загрузить образец необходимой доверенности или заявления;

прикрепить все необходимые документы;

получить подсказки от системы по оформлению.

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