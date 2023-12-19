Без штампа в паспорте. Когда заработает новая система въезда в ЕС — Finance.ua
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Без штампа в паспорте. Когда заработает новая система въезда в ЕС

Мир
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Без штампа в паспорте. Когда заработает новая система въезда в ЕС
Без штампа в паспорте. Когда заработает новая система въезда в ЕС
Новая система въезда в ЕС, которая предусматривает усиленный контроль на границах Шенгенской зоны, может заработать с 6 октября 2024 года. Это касается всех граждан третьих стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.
Схема въезда/выезда из Европейского Союза (Entry/Exit Scheme (EES)), запуск которой откладывался много раз, должна заработать 6 октября 2024 года.
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Это автоматизированная ІТ-система для регистрации граждан стран, не входящих в ЕС, при пересечении внешних границ европейских стран. Путешественникам придется сдавать отпечатки пальцев и биометрические данные лица, что резко увеличивает время прохождения контроля в аэропортах, железнодорожных терминалах и портах.
Дата запуска EES неоднократно откладывалась, поскольку некоторые страны ЕС пытались интегрировать свои пограничные системы с центральной базой данных.
Также стало известно, что Франция попросила отложить внедрение EES до окончания летних Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже, во избежание возможных задержек в период приезда большого количества туристов.
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Дату запуска новой системы пограничного контроля подтвердили и в компании Eurotunnel, которая обеспечивает перевозку по подводному железнодорожному тоннелю между Кале во Франции и Фолкстоном в Англии.
Ожидается, что главным преимуществом EES будет экономия времени. Путешественники будут самостоятельно сканировать свои паспорта или другие проездные документы при пересечении внешней границы ЕС. Штамп в паспорте проставляться не будет. Но на практике для предоставления отпечатков пальцев и биометрических данных лица человека потребуется дополнительное место и время.
Схема въезда/выезда будет применяться ко всем странам Европейского Союза, кроме Кипра и Ирландии. Ее также принимают страны Шенгенской зоны, не входящие в ЕС: Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн.
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Следующим шагом должно стать введение онлайн-разрешения ETIAS на путешествия в ЕС для граждан стран, которым разрешен безвизовый въезд, в том числе и украинцам. Его могут запустить спустя примерно 6 месяцев после начала работы EES.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом

По материалам:
РБК-Україна
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