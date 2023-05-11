ЕС в прошлом году отказал во въезде десяткам тысяч украинцев — Finance.ua

ЕС в прошлом году отказал во въезде десяткам тысяч украинцев Сегодня 15:48 — Мир

ЕС в прошлом году отказал во въезде десяткам тысяч украинцев

В 2022 году страны ЕС отказали во въезде на свою территорию более 141 тыс. граждан третьих стран, в том числе отказ получили почти 28,9 тыс. украинцев.

Об этом сообщает официальный сайт Евросоюза.

Сообщается, что украинцы оказались лидерами по количеству отказов во въезде. Следующие в списке — албанцы и россияне — получили в два и три раза меньше отказов соответственно. Больше всего отказов было выдано на границах Польши, Венгрии, Хорватии и Ирландии, но без уточнений касательно гражданства отказников.

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Хотя украинцы и лидируют в статистике отказов во въезде, их общее количество все равно оказалось на 43% ниже, чем в 2021 году.

Основными причинами отказа во въезде для украинцев были:

превышение 3-месячного лимита пребывания в ЕС — 27%;

отсутствие действующей визы или вида на жительство — 21%;

необоснованность заявленных целей или условий пребывания в ЕС — 20%.

Почему к украинцам продолжают применять стандартные миграционные правила въезда, если ЕС предоставил всем украинцам статус временной защиты, не уточняется. Можно предположить, что часть этих отказов была выдана до 24 февраля 2022 года, а часть связана с нарушением порядка оформления временной защиты конкретными украинцами.

uamedia По материалам:

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