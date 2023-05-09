Украинцы за границей могут найти работу через Фонд талантов ЕС — Finance.ua

Украинцы за границей могут найти работу через Фонд талантов ЕС Сегодня 10:48 — Личные финансы

Украинцы за границей могут найти работу через Фонд талантов ЕС

Украинцы, временно находящиеся за границей, могут найти работу через онлайн-платформу Фонда талантов Европейского Союза.

Об этом Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило в Телеграме

«Украинцы, временно находящиеся за границей, имеют возможность поработать в европейских компаниях, получить там новый опыт и улучшить профессиональные навыки. Для этого они могут воспользоваться онлайн-платформой испытательный Фонд талантов ЕС», — отметили в ведомстве.

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Платформа реализована через Европейскую службу занятости, которая предлагает более четырех миллионов вакансий и объединяет пять тысяч работодателей из разных стран Евросоюза.

Воспользоваться платформой имеют право находящиеся под временной защитой лица, а также те, кто может работать в соответствии с другой надлежащей защитой, предусмотренной национальным законодательством государств-членов ЕС.

ссылке. Более подробную информацию можно узнать по следующей

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Укрінформ По материалам:

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