Украинцы за границей могут найти работу через Фонд талантов ЕС — Finance.ua

Украинцы за границей могут найти работу через Фонд талантов ЕС
Украинцы, временно находящиеся за границей, могут найти работу через онлайн-платформу Фонда талантов Европейского Союза.
Об этом Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило в Телеграме.
«Украинцы, временно находящиеся за границей, имеют возможность поработать в европейских компаниях, получить там новый опыт и улучшить профессиональные навыки. Для этого они могут воспользоваться онлайн-платформой испытательный Фонд талантов ЕС», — отметили в ведомстве.
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Платформа реализована через Европейскую службу занятости, которая предлагает более четырех миллионов вакансий и объединяет пять тысяч работодателей из разных стран Евросоюза.
Воспользоваться платформой имеют право находящиеся под временной защитой лица, а также те, кто может работать в соответствии с другой надлежащей защитой, предусмотренной национальным законодательством государств-членов ЕС.
Чтобы воспользоваться платформой, необходимо создать аккаунт EU Login , зарегистрироваться на EURES, создать онлайн-резюме и опубликовать его на портале испытательного Фонда талантов ЕС.
Более подробную информацию можно узнать по следующей ссылке.
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